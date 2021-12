VIDEO | El Kun Agüero se retira: «Es un momento muy duro»

CRISTINA NAVARRO | Marca

El Kun Agüero deja el fútbol. El argentino no ha podido superar los problemas cardíacos y este miércoles en el Camp Nou ha anunciado oficialmente que cuelga las botas. Es, sin duda, un momento duro para el atacante, que tenía muchas ilusiones puestas en esta etapa en el Barcelona. Ha querido ser el propio jugador el que comunicase la noticia, pero no le ha sido nada fácil. Las lágrimas y la emoción le impedían empezar la comparecencia y durante la explicación se ha roto en varias ocasiones. Eso sí, ha dejado claro que estaba muy orgulloso de su carrera.

«Esta comparecencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Es un momento muy duro. Primero es mi salud, ya saben el problema que tuve hace mes y pico. Estuve en buenas manos de los médicos, me han dicho que lo mejor era dejar de jugar y he tomado esta decisión hace una semana o 10 días. Hice todo lo posible para a ver si había alguna esperanza, pero no ha habido muchas. Estoy orgulloso o feliz por mi carrera», empezó explicando el argentino.

Tuvo que parar su discurso inicial en varias ocasiones porque las lágrimas le impedían seguir, sobre todo cuando llegó el momento de dar las gracias a la gente que le ha acompañado en este largo viaje futbolístico. «Desde los 5 años he soñado jugar a fútbol, estar en Primera, nunca pensé en llegar a Europa. Agradecer a Independiente, a Atlético de Madrid, que apostó cuando tenía 18 años, la gente del City, que ya saben lo que siento, he dejado lo mejor. A los del Barça, ha sido increíble, sabía que venía a uno de los mejores clubes del mundo, pero las cosas pasan por algo. Y a la Selección, que es lo que más amo. Me voy con la cabeza alta y muy feliz. No sé qué me esperará ahora la vida, pero sé que tengo mucha gente que me quiere. Gracias a los hinchas», dijo.

Problemas cardíacos

El pasado 30 de octubre, el Kun Agüero tuvo que pedir el cambio contra el Alavés al notar un malestar. Rápidamente fue trasladado al hospital para hacer un estudio cardiológico y estuvo unos días ingresados. El argentino sufrió una arritmia.

Un mes y medio después de ponerse en tratamiento, el futbolista, junto a los galenos, ha decidido poner el punto y final a su trayectoria profesional, pese a que se dio un plazo inicial de 90 días para ver si mejoraba. En las últimas semanas, se le ha visto en redes sociales junto a su familia.

El Kun ha querido explicar todo el proceso: «Me siento bien ahora mismo. Las primeras dos semanas fueron duras. Cuando me hice la primera prueba física en la clínica, los médicos me dijeron que había una posibilidad muy grande que no podría seguir y empecé a mentalizarme. Lo venía procesando. Cuando me llamaron y dijeron que era definitivo tardé días en procesarlo. Yo me ponía esperanzas, pero no. Ahora estoy bien, pero fue difícil».

Sólo cinco partidos

«Me quedo con un gol muy lindo con Independiente contra Racing, no tengo nada en contra de ellos pero tenía 17 años y fue el primer gol más lindo. En la Europa League con el Atlético fue un momento feliz. En el City, el tanto con el que ganamos la primera Premier. Después fueron muchos momentos y el último, en la Copa América. Me tocó estar acompañando a los chicos, jugué dos o tres partidos, pero era lo que buscábamos hace años. Y me voy con el último gol que le hice al Madrid«, ha afirmado entre risas.

El futbolista no ha tenido suerte en su etapa en el Barcelona. Llegó el pasado verano pero una lesión antes del Trofeo de verano Gamper, le dejó fuera de los terrenos de juego hasta el 17 de octubre. Sólo pudo participar en cinco encuentros, los dos últimos como titular, hasta que tuvo que parar y ahora colgar las botas.