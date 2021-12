Hacienda firma convenio de cooperación por $1 millón para proyectos en la zona costera

El Ministerio de Hacienda firmó este lunes un convenio de cooperación financiera no reembolsable con el BCIE, por un monto de $1 millón, para el desarrollo de proyectos de desarrollo sostenible en las escuelas y en comunidades de la zona costera del país.

El primer proyecto es el “Suministro de biodigestores productores de biogás para la eliminación del uso de leña de las escuelas públicas de la República de El Salvador”, que será ejecutado por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y beneficiará a 152,000 estudiantes, de 190 centros educativos, a escala nacional, donde serán instalados 210 biodigestores, según explicó el director del BCIE por El Salvador, Luis Rodríguez.

“Estos dos proyectos terminan tocando dos temas claves dentro de la estrategia país que ha definido el Presidente, que es el apoyo social, a partir de una serie de problemas dentro de las comunidades y comunidad educativa”, dijo Rodríguez.

El segundo proyecto es la “Adquisición de dos sistemas móviles para la desalinización y purificación de agua en las comunidades El Majahual y San Diego, en el municipio de La Libertad, departamento de La Libertad”. Este estará a cargo de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).

“Hay que seguir invirtiendo en este tipo de proyectos. No hay día que no demos una buena noticia, que no destaquemos en un ranking internacional; no hay día que no logremos un récord histórico en materia económica”, declaró el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.

Con el proyecto en La Libertad, se mejorarán las condiciones de vida de las personas y beneficiará, en promedio, a 100 familias por día, por medio del suministro de dos plantas móviles para la desalinización y purificación de agua. El presidente de ANDA, Rubén Alemán, resaltó que con esta iniciativa se da un nuevo salto de calidad, tal como lo ha encomendado el Presidente Bukele, en materia de abastecimiento de agua, y en beneficio de sectores que fueron descuidados y abandonados por décadas.