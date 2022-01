Continuará vista pública contra ex diputado Carlos Silva Pereira

Luego de no lograr un acuerdo entre ambas partes en el proceso que se sigue en contra del exdiputado Carlos Silva Pereira, el proceso continuará su curso normal en el Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador.

Carlos Silva Pereira, es acusa por la Fiscalía General de la República de los delitos de Lavado de Dinero y Cohecho Activo.

Maritza Ayala, abogada del exdiputado dijo que el acuerdo del juicio abreviado no fue posible ya que el procesado no cuenta con la cantidad de dinero que se solicita, como parte de resarcirlos daños de lo defraudado al Estado.

Para lograr un Juicio abreviado la Fiscalía General de la República tenía una pretensión de una responsabilidad civil de 15 millones de dólares, pero se ha procedido a la extinción de dominio, dijo la abogada defensora del exdiputado Silva.

En el desarrollo de la vista pública, la tarde de este lunes, en la etapa de la exposición de los incidentes la defensa solicitó que Silva Pereira sea puesto en libertad bajo ciertas medidas que dicte el juez, alegando que se ha excedido el tiempo de su detención y por la vulneración de sus derechos, según expuso la defensa.

La parte fiscal solicitó al juez no dar lugar, al incidente, es decir a la solicitud que manifestó la defensa, una acción que fue atendida por el juez para no dejar en libertad al ex diputado Silva Pereira, argumentando dos escenarios distintos y acontecidos en este proceso

El ministerio público pide una pena máxima de 25 años contra el exdiputado Carlos Silva Pereira.

La Vista Pública en contra de Carlos Silva Pereira, continuará este martes con el desfile probatorio de los testigos de este caso.