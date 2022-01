Diario AS asevera que El Salvador fue el más perjudicado por falta de VAR en Eliminatorias

Por Julian Malek | Fútbol Centroamérica

Cada vez faltan menos días para que el Octogonal Final de las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 se reanude, con la ventana de enero-febrero que representará la mitad de las jornadas que restan para que el proceso a la venidera edición de la cita máxima concluya.

El desarrollo de esta anteúltima triple fecha traerá consigo una marcada novedad: la implementación del VAR, que estará a disposición en todos los partidos que aún deben disputarse. La ausencia de esta útil herramienta había sido criticada, ya que podría haber evitado errores arbitrales que se han suscitado.

Según el prestigioso Diario AS (en su edición USA Latino), la Selección de El Salvador fue la gran perjudicada por la falta del Video Assistant Referee «de acuerdo con varios expertos arbitrales«. «Los dirigidos por Hugo Pérez podrían tener más puntos de los que tiene hasta el momento«, señalaron.

Para evidenciar lo mencionado, citaron tres sucesos en particular: el polémico penal en favor de Costa Rica en la derrota 2-1 de los cuscatlecos; el gol de César Yanis que provenía de un fuera de juego, en el triunfo 3-2 de Panamá; y la expulsión de Mario Jacobo en la caída contra México por 2-0 en el Cuscatlán que «muchos analistas consideraron rigorista, (…) aunque no es un hecho que hubiera cambiado el rumbo del duelo«.

A contrapartida, el portal aseveró que México y Estados Unidos fueron los «más beneficiados«: «En el Panamá vs México, mismo que terminó 1-1, el árbitro del duelo no marcó un jalón de Jesús Gallardo sobre el futbolista canalero. (…) Estados Unidos se vio beneficiado (…) ante Costa Rica, donde no se marca un penal claro cuando el marcador se encontraba 1-1, además del duelo frente a Jamaica donde no le validan un gol a los caribeños«, puntualizaron, aclarando que en el caso del Tri también les pesó en contra que «en el Azteca ante Canadá no se marca un claro penal sobre Hirving Lozano«.