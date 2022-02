Hugo Pérez arremete contra el arbitraje frente a Canadá: «Me desilusiona Concacaf»

Luis Guillermo Vázquez | AS

Se acabó el sueño de la selección de El Salvador. Sólo un verdadero milagro les puede hacer aspirar al cuarto lugar de la clasificación de Concacaf. Los dirigidos por Hugo Pérez cayeron 0-2 en el Estadio Cuscatlán ante su similar de Canadá. Y aunque la derrota de Panamá en el Estadio Azteca ante México les da esperanzas, todo luce como una ‘misión imposible’.

Con goles de Atiba Hutchinson y de Jonathan David, los de la ‘Hoja de Maple’ se impusieron en territorio centroamericano, sin embargo, hubo una jugada polémica en el área de Milan Borjan, que terminó cambiando el rumbo del partido.

A los 64 minutos, Tajon Buchanan derribó a Bryan Tamacas dentro del área. El árbitro estadounidense Armando Villarreal decidió no checar la jugada en el VAR, situación que molestó a todos los presentes en el Cuscatlán.

🤬 Hugo Ernesto Pérez DT de @LaSelecta_SLV se quejó de que no revisaron el posible penal sobre Bryan Tamacas ante @CanadaSoccerEN #RumboAlMundial pic.twitter.com/oAlnsrEUgZ — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) February 3, 2022

Orgulloso de su selección

Hugo Pérez no ocultó su frustración por la jugada polémica que significa la virtual eliminación de El Salvador del Mundial de Qatar 2022, sin embargo, aseguró que se siente muy orgulloso de sus jugadores y aseguró que han crecido en la zona.

«Si vamos a perder, que sea con dignidad, sin que nadie apoye a nadie. No tengo excusa en que Canadá es el mejor equipo de Concacaf, pero no hay que apoyar a nadie. Me desilusiona Concacaf, esto se acabó» dijo el estratega en la conferencia de prensa al final del duelo.

Pérez reconoció el gran nivel con el que juegan los de John Herdman y señaló que «no me extraña que Canadá hubiera jugado así, tácticamente es el mejor equipo de CONCACAF. Puede ser que me equivoque, pero a mi punto de vista hemos tomado pasos importantes, pero para llegar al nivel de esos equipos, tenemos que trabajar más».