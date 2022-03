Daddy Yankee anuncia su retiro de la música tras 32 años de trayectoria

AS

Este 20 de marzo, con un video compartido en su sitio web y sus redes sociales, Daddy Yankee anunció formalmente su retiro de la música con un nuevo álbum y gira de conciertos. “Al fin veo la meta”, estas son las palabras con las que el puertorriqueño se despide tras 32 años de trayectoria.

El reguetonero comenzó su video agradeciendo a sus fans.“Fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas y convertir este género en el más grande del mundo, es el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme un problema con mucha disciplina”, dijo Daddy Yankee.

“Me retiro con el mayor de los agradecimientos, a mi público, a mis colegas, a todos los productores, radio, prensa y televisión”, agregó.

Daddy Yankee anuncia nuevo álbum y gira de conciertos

En su mensaje, el artista también anunció el lanzamiento de un nuevo álbum, titulado ‘Legendaddy’, el cual contendrá todos los estilos que lo han definido en su larga trayectoria musical. El material estará disponible el próximo jueves 24 de marzo a las 8:00 pm, pero ya se puede preguardar en su página web.

Por otro lado, el cantante también compartió que, como parte de su retiro, hará una última gira de conciertos, la cual llevará el nombre ‘La última vuelta’. La gira llegará a países como Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Ecuador, Colombia, Panamá, Honduras y Perú.

Daddy Yankee: Trayectoria

Daddy Yankee arrancó su carrera musical en el disco ‘Playero 34’, del productor musical DJ Playero, en el cual por primera vez se escuchó la palabra reguetón o reggaetón. Posteriormente, participó en otras producciones. El reconocido artista también tuvo la oportunidad de sacar discos propios, debutando con ‘No Mercy’ y ‘El Cartel de Yankee’.

En 2004, lanzó su sencillo de éxito internacional ‘Gasolina’, al cual se le atribuye la introducción del reggaetón a las audiencias a nivel mundial. Su álbum ‘Barrio Fino’ hizo historia cuando se convirtió en el álbum de música latina más vendido de la década 2000–2009.

Desde entonces, ha vendido alrededor de 30 millones de discos, convirtiéndose en uno de los artistas de música latina más vendidos. En 2017, Daddy Yankee, en colaboración con Luis Fonsi, lanzó el exitoso sencillo ‘Despacito’, que se convirtió en la primera canción en español en alcanzar el #1 en la lista Hot 100 de Billboard desde 1996, además de ser uno de los videos más vistos a nivel mundial.

Gracias a su éxito, ese mismo año, Daddy Yankee se convirtió en el artista más escuchado a nivel mundial en Spotify en junio de 2017, siendo el primer artista latino en hacerlo. El cantante puertorriqueño ha ganado 110 premios y ha obtenido más de 310 nominaciones. Además, ha sido nombrado como uno de los “hispanos más influyentes” por la revista Time y por CNN.