Suárez fue elegido como el segundo mejor sudamericano de la historia de la Premier League

Por Fútbol UY

La revista ingles Four Four Two realizó un top-10 de los mejores futbolistas sudamericanos que pasaron por la Premier League, es decir, desde 1992 hasta la fecha. No se tomó en cuenta la First Division, que se disputó entre 1888 y 1992.

Un total de 22 uruguayos pasaron por la Premier League, pero muy pocos lograron destacar. Adrián Paz abrió el camino en 1994 cuando jugó 17 partidos con el Ipswich Town. Le siguió Gustavo Poyet con 241 partidos entre Chelsea y Tottenham, donde estuvo entre 1997 y 2004. Anotó 68 goles y dio 10 asistencias.

Diego Forlán siguió los pasos, jugando 98 partidos, con 17 goles y 9 asistencias para el Manchester United entre 2002 y 2005. Hasta que en 2011 llegó el más destacado, Luis Suárez, con 82 goles y 46 asistencias en 133 partidos con el Liverpool.

El pistolero no sumó títulos con el equipo red, pero fue uno de los protagonistas para que peleen la liga de 2013/14, la cual se les escapó en las últimas fechas ante Manchester City.

En esa temporada, el uruguayo convirtió 31 goles en la Premier League y le valió para obtener la Bota de Oro de Inglaterra y la Bota de Oro europea. Aunque solo estuvo dos años y medio, pasó a la historia como uno de los goleadores más espectaculares que haya visto el fútbol inglés.

Además, se convirtió en el 8º jugador en superar los 30 goles en un temporada tras Andy Cole, Alan Shearer (dos veves), Kevin Phillips, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo y Robin Van Persie; en 2018 lo logró Mohamed Salah.

Otros futbolistas uruguayos

Rodrigo Bentancur (Tottenham, 2022-presente), Edinson Cavani (Manchester United, 2020-presente), Gastón Ramírez (Southampton, Hull City y Middlesbrough, 2012-2017), Miguel Britos (Watford, 2015-2019), Lucas Torreira (Arsenal, 2018-2020), Abel Hernández (Hull City, 2014-2018), Sebastián Coates (Liverpool y Sunderland, 2011-2016), Walter Pandiani (Birmingham City, 2005), Cristhian Stuani (Middlesbrough, 2015-2017), Gonzalo Sorondo (Crystal Palace, 2004-2005), Darío Silva (Porstmouth, 2005-2006), Diego Lugano (West Brom, 2013-2014), Walter López (West Ham, 2008-2009), Ignacio González (Newcastle, 2008-2009), Williams Martínez (West Brom, 2006), Martín Cáceres (Southampton, 2017), Omar Pouso (Charlton Athletic, 2006) y Guillermo Varela (Manchester United, 2015-2017).

Lista completa de sudamiercanos

10. Antonio Valencia, Ecuador (Wigan y Manchester United, 2006-2019)

9. Javier Mascherano, Argentina (West Ham y Liverpool, 2006-2010)

8. Ederson, Brasil (Manchester City, 2017-presente)

7. Roberto Firmino, Brasil (Liverpool, 2015-presente)

6. Alexis Sánchez, Chile (Arsenal y Manchester United, 2014-2020)

5. Alisson, Brasil (Liverpool, 2018-presente)

4. Carlos Tévez, Argentina (West Ham, Manchester United y Manchester City, 2006-2013)

3. Fernandinho, Brasil (Manchester City, 2013-presente)

2. Luis Suárez, Uruguay (Liverpool, 2011-2014)

1- Sergio Agüero, Argentina (Manchester City, 2011-2021)