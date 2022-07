Él es Tenoch Huerta: el mexicano que actuará en ‘Black Panther: Wakanda Forever’

Zeleb.es

El actor mexicano Tenoch Huerta ha causado sensación mundial, pues fue el elegido para interpretar en el Universo Cinematográfico de Marvel a Namor, el rey de una nación submarina oculta que aparecerá en la película “Black Panther: Wakanda Forever”.

Tenoch, quien es conocido en Latinoamérica y España por sus películas, mandó un poderoso mensaje durante su presentación en la Comic-Con de San Diego.

“Quiero decir algo sobre la inclusión. Yo vengo del barrio y gracias a la inclusión estoy aquí. Y muchos niños están en sus barrios viéndonos, soñando con estar aquí. Y lo van a lograr…gracias a todos, todos los paisanos, todos los latinoamericanos. Ustedes cruzaron el río y dejaron todo lo que amaban atrás, gracias a eso yo estoy aquí”, expresó el actor.

Símbolo del nuevo cine mexicano

Pero hay que decir que Tenoch no es un actor primerizo, sino que ha sido, durante muchos años, el símbolo del nuevo cine mexicano.

Eso sí, llegar hasta donde está, no ha sido un camino fácil para el actor, quien nació en el Estado de México y tuvo una infancia llena de amor, aunque no de abundancia económica.

Después, el mexicano ingresó a la carrera de Periodismo en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero su destino era otro: la actuación.

“Todos los exámenes de aptitudes me decían que debía de haber sido ingeniero igual que mi papá, porque la física y la matemática se me daba muy bien; entonces, mi papá, cuando tenía 17 años, me empujó a tomar talleres de actuación y lo hice con María Elena Saldaña ‘La Güereja’…

Su contacto con la actuación

“…Iba por un curso de verano de tres-cuatro semanas y me quedé nueve meses. Me salí y lo dejé porque, para mí, eso era solamente un hobby, pasaron los años y entré a Periodismo en la UNAM y, justo a la mitad de la carrera, otra vez mi papá me dijo por qué no tomas otros talleres que vio por ahí con Luis Felipe Tovar”, contó Tenoch al canal de YouTube “A Más TV”.

Y en la escuela de Tovar, el mexicano conoció al actor Carlos Torres Torrija, a quien considera su maestro y mentor.

Pero, aunque le gustaba mucho la actuación, decidió terminar su carrera de Periodismo y ejercerla. De hecho, trabajó como camarógrafo en TV Azteca en el reality “La Academia USA”.

Y aunque debutó con un papel de limpiaparabrisas en la película “Así del Precipicio” (2006), su primera gran oportunidad llegó de la mano de Gael García Bernal.

Y es que, cuando estaba trabajando como camarógrafo, una chica que trabajó en un corto con Tenoch lo invitó a hacer un casting para la película “Déficit”, que dirigió Gael, y se quedó con el papel.

A partir de ahí, renunció a su trabajo y comenzó a hacer películas, como “Sin Nombre” (2009), “Depositarios” (2010) y “El Infierno” (2010).