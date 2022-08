El emotivo mensaje de despedida de John Travolta a su compañera en «Grease»

Redacción BBC News

La estrella de Hollywood John Travolta despidió este lunes a su amiga Olivia Newton-John con un emotivo mensaje tras la muerte de la actriz y cantante a los 73 años.

Travolta, de 68 años, coprotagonizó junto a Newton-John el filme Grease (1978), donde formaron una pareja icónica del cine interpretando a los jóvenes Danny Zuko y Sandy Olsson.

«Mi queridísima Olivia, hiciste que la vida de todos nosotros fuera mucho mejor. Tu impacto fue increíble. Te quiero tanto. Te encontraremos en el camino y volveremos a estar juntos. Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre», dijo Travolta, y se despidió haciendo alusión a su personaje de la película que los unió: «Tu Danny, tu John».

Newton-John murió de cáncer, le dijo su representante a la BBC. Su esposo, John Easterling, señaló que «falleció pacíficamente» en su casa en California el lunes por la mañana.

Travolta y Newton-John interpretaron You’re the One that I Want, una de las canciones principales de Grease. El tema se convirtió en uno de los más famosos de la época y vendió más de 15 millones de copias.