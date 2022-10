Thalía anuncia regreso a la música bailando en corsé

Andrea Nabor

Thalía es una de las mexicanas que ha triunfado tanto en la actuación como en la música y recientemente anunció que regresará a la música con un nuevo tema musical y enloqueció a todos en redes sociales.

Este anunció lo dio a través de sus redes sociales, donde cuenta con más de 20 millones de seguidores con quienes suele ser muy activa y cercana y sin duda sorprendió a más de uno.

En el clip se observa a la cantante de 51 años mientras baila al ritmo de una melodía que pareciera ser de los setenta y con una enorme bola de cristal. “Soy un poco impredecible” escribió en la descripción del vídeo que dura apenas unos segundos.

Durante el corto aparece Thalía con diferentes atuendos, uno de ellos un corset en color rosa con detalles de cristales mientras baila arriba de una bola de cristal.

Este outfit en color rosa lo completó con unos pantalones pegados en el mismo color y de textura de terciopelo que hicieron destacar su curvilínea figura, la cual mantiene a base de una dieta balanceada y una estricta rutina de ejercicio.

Al momento, el vídeo cuenta con millones de reproducciones y cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes no duraron en mostrarse emocionados por la nueva canción de Thalía llamada. “PsychoBich”.

“OMG, No puedo esperar”, “La mejor noticia en mucho tiempo”, “Ahora sí como decía doña Yolanda: ‘Quítense que ya llegó Thalía’”, “Aay Thalí, me va a dar algo, hace años que no me emocionaba así”, se lee en redes sociales.

Este regreso musical de Thalía se da después de varios meses sin lanzar ningún sencillo o tema nuevo, pues cabe recordar que en el 2021 la cantante lanzó su disco “DesAMORfosis”, del cual se desprenden temas como: Mojito, Eres mío, Mal y Bien, Bolsito Caro, No te vi y Cancelado, por mencionar algunos.

Hasta el momento no se sabe cuando será lanzado este nuevo tema de la actriz e interprete de “Marimar”, pero es una canción que sin duda ya es esperada por todos sus fanáticos alrededor del mundo.