Esfuerzo sin premio para el skateboarding salvadoreño

Los salvadoreños Rhinna Flores, Josimar Pérez y Albert Aguirre definieron su participación en el skateboarding de los I Juegos Centroamericanos y del Caribe Mar y Playa Santa Marta 2022 como una experiencia increíble a pesar de no poder avanzar a la fiinal.

Sus nombres quedaron registrados como los primeros representantes del skateboarding salvadoreño en competir en esta liid en la que el país compitió con 26 atletas en seis disciplinas deportivas..

Rhinna Flores fue la primera del trío de salvadoreños en competir en la pista del Camellón de la Bahía. La atleta con una trayectoria de 13 años y residente en San Antonio Abad en San Salvador finalizó su heat con puntaje de 28.47 después de mostrar su repertorio de maniobras y trucos en la prueba street femenina.

El puntaje no le alcanzó a Rhinna para clasificar a la final pero asegura que fue una de sus mejores experiencias. “Ha sido una increíble experiencia, hay mucho nivel y me siento honrada de ser parte de los Juegos. Fue mi primera experiencia y estaba un poco nerviosa, hubiera querido dar más y esto me da un mejor enfoque y cómo prepararme mejor para la próxima competencia”, dijo la atleta.

Además de patinar, Rhinna es artista independiente y pinta cuadros en acrílico y digital.

Después fue el turno de Josimar Pérez, atleta de Santa Tecla, quien fue tercero en su heat de semifinales con 132.50 puntos y fue el noveno mejor puntaje de un grupo de 14 skateboards.

“Yo di lo mejor de mí y pude hacer mis mejores trucos. Estoy muy contento de representar a mi país en los Juegos de Santa Marta, donde competí con los mejores, incluso, con uno de mis patinadores favoritos, Luis Jhancarlos González, de Colombia”, dijo Josimar, atleta con 10 años de trayectoria en el skateboarding.

Josimar alterna el deporte con el estudio . Por ahora cursa el bachillerato en el Colegio Especializado para Atletas de Alta Competencia de FESA y su sueño es ser profesional del skateboard.

“El skateboard es felicidad, te olvidas de todo. Cuando uno comienza a patinar es imposible dejarlo y siempre te deja una huella. Quiero viajar a Estados Unidos y allá convertirme en skateboard profesional”, explicó.

Por su parte Albert Aguirre, atleta de 33 años y originario de Sonsonate, finalizó cuarto en su heat con 103.93 y se quedó en semis del street masculino.

“Es una sensación increíble participar en los Juegos de Santa Marta, es una experiencia que no se va a olvidar y dimos lo mejor por El Salvador”, expresó Aguirre, quien trabaja en una tienda de skateboarding y es diseñador gráfico.