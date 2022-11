Piqué anuncia su retirada del fútbol

MARCA

Bombazo inesperado. Gerard Piqué ha anunciado su retirada del fútbol y que este sábado será su último partido en el Camp Nou ante el Almería, tal y como ha explicado en un vídeo a través de sus redes sociales.

En un emotivo clip de 2 minutos en el que ha repasado toda su trayectoria futbolística desde que llegó a La Masía, el central ha soltado una de las noticias del año: su retirada del fútbol profesional. «Vosotros, culers, me lo habéis dado todo, y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero deciros que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo, y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou».

Por tanto, el encuentro ante el Almería de este sábado a las 21 horas del Barcelona adquiere un tinte de lo más especial, ya que será el último de Piqué con la camiseta azulgrana, al menos en el Camp Nou. Está por ver si el encuentro ante Osasuna del próximo martes será ya el definitivo y con el que cuelgue las botas justo antes del parón por el Mundial.

El defensa de 35 años ha perdido mucho protagonismo esta temporada 2022-23 tras la llegada de nuevos fichajes como Koundé, Christensen o Marcos Alonso, y acumula apenas 554 minutos en 9 partidos disputados entre Liga y Champions League.

En el vídeo, además, Piqué deja una puerta abierta a un regreso en el futuro (ya lejos de los terrenos de juego): «Ya me conocéis, volveré. Nos vemos en el Camp Nou. Visca el Barça».

La retirada de Gerard Piqué ha dejado estupefacto al planeta fútbol y, sobre todo, al club de su vida, el Barça. De hecho, MARCA informaba en el mes de septiembre que el futbolista descartaba colgar las botas a pesar del poco protagonismo que estaba teniendo con Xavi este curso.

De hecho, su excompañero y actual técnico, ya le expresó hace unos meses que tendría competencia en la zaga. «Hablé con él justo antes de irnos de vacaciones. Fui muy claro y le dije que nos reforzaríamos y que no sería fácil. Es pronto para hacer valoraciones. Es un jugador que nos puede ayudar en otro tipo de rol. Veremos cómo va, depende de sus sensaciones y de las mías. Hay competencia para todos y yo intento elegir lo mejor para ganar los partidos«, dijo en la previa del encuentro contra el Valladolid.

Una leyenda del Barça y de la Selección española

Gerard Piqué se despedirá del fútbol con un palmarés envidiable en sus vitrinas: 8 Ligas, 1 Premier League, 4 Champions, 7 Copas del Rey, 3 Supercopas de Europa, 6 Supercopas de España, 1 Eurocopa de Naciones y 1 Mundial.

El catalán ha disputado un total de 666 partidos hasta el momento en su carrera (615 con el Barcelona) en los que ha anotado 57 goles que le han colocado como una auténtica leyenda del fútbol español.