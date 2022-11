Wakanda Forever | Eliminan escena LGBTQ en Kuwait

El estreno de Pantera Negra: Wakanda por Siempre (88%) ha sido todo un éxito tanto en la crítica como en la taquilla y se ha convertido en un excelente cierre de la fase 4 de Marvel. A pesar de que la película tuvo varios problemas durante su filmación el resultado final fue bueno y la gente esta disfrutándola. Sin embargo parece que en Kuwait decidieron que era mejor remover dos escenas de la cinta para estrenarla en su país, una de ellas relacionada con la representación LGTBQ.

Marvel se ha enfrentado a la censura en otros países en varias ocasiones y hasta se les ha prohibido estrenar sus películas por diferentes razones. Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos (95%) no fue estrenada en China por considerar que tendrían una representación estereotipada de su país, además de que el actor Simu Liu ha hecho comentarios en contra del régimen. Tampoco estrenaron la película de Black Widow (87%) excepto en Hong Kong, esta por coincidir su estreno con el centenario de la creación del Partido Comunista Chino.

Para Spider-Man: Sin Camino A Casa (92%), China pidió que editaran la aparición de la Estatua de la Libertad, lo que parecía demasiado complicado considerando la relevancia que tiene en la cinta, toda la batalla final se lleva a cabo ahí. Al final se decidió que no se modificaría la película y no se estrenó en China. A pesar de ser un mercado muy grande, no termino por afectar el éxito en taquilla de la cinta a nivel mundial.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura (88%) tampoco tuvo un estreno en China por una pequeña aparición del periódico The Epoch Times, que esta en contra del Partido Comunista Chino. Pero esta cinta también sufrió censuras por su contenido LGBTQ, ya que se presentaba al personaje de América Chávez y nos mostraban una escena con ella y sus dos madres. Esta escena fue razón suficiente para que en varios países de Oriente Medio no la estrenaran, al Marvel rehusarse a eliminar la escena.

Es precisamente el contenido LGBTQ lo que ha provocado más censura en Oriente Medio, por considerar la homosexualidad ilegal y fue la razón de que en varios países prohibieran el estreno de Eternals (58%). En la película podemos ver al personaje de Phastos, el primer superhéroe gay en Marvel que además esta casado y tiene un hijo. La cinta también fue prohibida en China por las mismas razones además de que la directora Chloé Zhao ha hablado mal del país. Thor: Amor y Trueno (76%) también fue prohibida en varios países por su contenido LGBTQ

Ahora es el turno de Pantera Negra: Wakanda por Siempre que fue censurada en Kuwait, The Hollywood Reporter (via Comicbook) afirma que en ese país fueron removidas dos escenas de la cinta. La primera escena fue quitada por su contenido LGBTQ, pues vemos interactuar a los personajes de Ayo y Aneka que claramente están en una relación. La segunda escena eliminada es el nacimiento de Namor que contiene la frase “Un Dios para su pueblo”.

Lo interesante es que Kuwait fue el único país de Oriente Medio en editar la película, en los demás países de la zona el estreno de Pantera Negra: Wakanda por Siempre se llevó a cabo normalmente. Considerando que el contenido LGBTQ siempre causa conflicto en ese territorio, parece que en esta ocasión no fue problemático y solo fue Kuwait el que prefirió editar la cinta, pero aún así estrenarla.

La tendencia de incluir personajes LGBTQ va en incremento y lo cierto es que a pesar de que hay películas que han sido vetadas en varios países por ese motivo, también se ha probado que no significa una baja considerable en taquilla. China es uno de los mercados más importantes para el estreno de blockbusters, pero para Marvel su censura no le ha afectado en sus ganancias, lo que indica que este será el camino que seguirán.