Georgina ataca al seleccionador de Portugal tras dejar a Cristiano de suplente en la derrota con Marruecos

La mujer de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, reaccionó en sus redes sociales a la eliminación de Portugal en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 ante Marruecos (1-0), en el que es, seguramente, la Copa del Mundo del luso. Ya se quejó de la suplencia de CR7 ante Suiza, y repitió ante los marroquíes, aunque esta vez después del partido, en un ataque directo al entrenador portugués Fernando Santos.

Lo hizo a través de sus stories de Instagram: «Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego, vio cómo cambió todo, pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, tu arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido. @Cristiano. Te admiramos», escribió.

Su otro enfado contra Suiza

La novia de Cristiano no dudó en mostrar a sus seguidores que se encontraba en Qatar junto a sus amigos apoyando a la selección portuguesa estos días atrás. Georgina no quiso quedarse callada y confesó lo que sintió al no ver a Ronaldo en el once inicial ante Suiza: «Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante 90 minutos. La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre», le dedicaba una palabras al delantero luso.

La protagonista del reality ‘Soy Georgina’ concluyó su publicación deseando buena suerte al conjunto de Portugal en la siguiente ronda del Mundial: «Ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando sigáis de la mano y nos hagáis vibrar una noche más».