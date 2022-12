Los 5 problemas de PC más comunes de los empleados y cómo resolverlos

La invención y proliferación de las computadoras personales o PC sin duda ha mejorado la eficiencia de innumerables empresas. Aun así, por sorprendentes que puedan ser las PC, los errores de los empleados a menudo pueden conducir a una pérdida de productividad. Dado que muchos de estos errores generalmente se pueden resolver con un mínimo de información y experiencia, no deje innecesariamente que los errores de la PC descarrilen su negocio. Acer, un conocedor de la materia, nos ayuda a identificar cinco problemas de PC más comunes de los empleados y cómo resolverlos de manera rápida y eficiente.

Aparentemente, la PC no enciende: si bien el consejo de verificar el estado de la fuente de alimentación de tu PC puede parecer casi un cliché, es posible que te sorprendas al descubrir que los problemas de alimentación son uno de los más comunes para los empleados. Es casi seguro que has experimentado la oleada inmediata de ira y frustración cuando tu equipo no se enciende después de haber funcionado perfectamente hasta ahora. Esto puede empujarte a tomar medidas precipitadas.

Dado que la ira de la PC es un fenómeno genuino, puede llevar fácilmente a las personas a golpear el teclado, sacudir sus PC o participar en otras actividades que no son especialmente útiles e incluso pueden dañar el dispositivo. En lugar de entrar en pánico, debes establecer si hay problemas de hardware genuinos o si el problema pudiera deberse a una conexión suelta del cable de alimentación, un monitor defectuoso o un enchufe que se ha salido de lugar.

La red Wi-Fi de la oficina se cae repentinamente: Internet se ha convertido en un recurso e infraestructura críticos para muchas empresas, lo que hace que cualquier interrupción del servicio sea potencialmente desastrosa para las actividades diarias de tus empleados. Sin la capacidad de enviar comunicaciones a través de la oficina o del mundo, sin poder acceder a ninguna cuenta de correo electrónico corporativa y el cese inmediato de cualquier búsqueda en línea, es vital que Internet vuelva a funcionar.

Existen muchas razones potenciales por las que tu red Wi-Fi no puede realizar sus funciones básicas, incluida una interrupción del ISP (proveedor de servicios de Internet), la necesidad de realizar un restablecimiento completo en tu módem, no actualizar el firmware o incluso verse comprometido por un virus u otras formas de malware. Debes realizar las actividades de solución de problemas y mantenimiento necesarias para determinar la causa del problema de la PC del empleado para reanudar las operaciones lo antes posible.

Conexiones a Internet lentas que causan retrasos y frustración: algunos errores comunes de PC que experimentan los empleados con Internet están fuera de su control, pero muchas razones posibles podrían conducir a velocidades de Internet más lentas. Dichos errores generalmente se manifiestan como largos tiempos de almacenamiento en búfer para archivos de audio y video o sitios web que tardan inusualmente en cargarse. Esto puede llevar a un empleado a culpar a su conexión a Internet. Sin embargo, mientras que los problemas con la velocidad pueden ser causados por errores del sistema o de la propia PC, muchos errores de los usuarios pueden lograr el mismo efecto.

Si bien puedes estar familiarizado con el impacto perjudicial de acumular descargas de archivos temporales y cómo limpiar el caché en tu navegador web preferido, no debes asumir que tus empleados tienen el mismo conocimiento. Mostrar al individuo cómo realizar estas tareas puede ayudar a prevenir la recurrencia de estos problemas en el futuro. La realización de sesiones regulares de capacitación en tecnología y la creación de un manual para problemas tecnológicos comunes también serán de gran ayuda.

Documentos que se atascan en la cola de la impresora o no se reciben. Los problemas con las impresoras comunes pueden provocar la ira de los empleados y las personas como pocos otros problemas técnicos, por lo que enseñar a los empleados cómo resolver los problemas de la PC con la impresión puede ser invaluable. Uno de los problemas más comunes tiende a surgir cuando las empresas usan varias impresoras y simplemente se conectan al dispositivo equivocado.

También puede valer la pena realizar un restablecimiento completo en la impresora o el dispositivo todo en uno, inspeccionarlo en busca de problemas físicos como falta de tinta o atascos de papel, y ver si la impresora muestra algún código de error. Tus empleados también deben saber cómo realizar el proceso de solución de problemas en sus PC. Si esto no resulta, puede ser necesario involucrar a tu departamento de TI para obtener soporte técnico.

Que un monitor o una pantalla se congele repentinamente durante un proyecto. Pocas cosas pueden descarrilar más rápido un proyecto que tener tu PC repentinamente congelada, sin querer operar normalmente. Pueda mover o no la flecha del mouse, tus aplicaciones y configuraciones no se cerrarán, abrirán, ni responderán a sus entradas o ruegos. Si bien este problema puede resolverse solo después de un período indeterminado, los bloqueos repentinos también pueden deberse a que una PC se ve comprometida por malware o simplemente no tiene suficiente RAM (memoria de acceso aleatorio) para realizar tareas de manera eficiente.

Dependiendo del programa que tu empleado estaba usando cuando la pantalla se congeló, la congelación podría resultar en la pérdida del documento o proyecto junto con valiosas horas-persona. Algunas aplicaciones como las de Microsoft Office Suite ofrecen a los usuarios la capacidad de recuperar documentos que se han cerrado abruptamente, pero sus trabajadores deben saber guardarlos regularmente para evitar depender de las funciones de guardado automático.