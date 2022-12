Melvin Muñoz competirá en la Copa Costa Rica de Para Tenis de Mesa

El salvadoreño Melvin Muñoz, perteneciente al Programa Esfuerzo y Gloria del INDES, recibió esta mañana el pabellón nacional por parte de Elba Fortín, del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI), y quedó listo para viajar a la IX Copa Costa Rica de Para Tenis de Mesa, a realizarse del 14 al 16 de diciembre en San José, Costa Rica.

“Si nosotros eliminamos las barreras, no hay discapacidad, no hay personas con discapacidad, todos tenemos las mismas competencias. Me alegra mucho que el tenis de mesa, al igual que boccia, fortalecen la capacidad física e intelectual”, expresó Fortín.

Por su parte, Muñoz, quien actualmente ocupa el puesto siete del ranking de América y el 37 a nivel mundial en la Clase 10, dijo sentirse muy motivado por la fuerte preparación que ha tenido en los últimos meses para encarar la competencia en suelo tico.

“Hemos hecho una preparación bastante extenuante, vamos muy optimista. Siempre hay que pedirle a Dios, pero pienso que vamos a obtener un muy buen resultado y así seguir sumando para el ranking de las Américas y mundial”, dijo el nacional.

Y es que, de momento, Melvin ya está clasificado a los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023, por lo que ahora su meta es seguir escalando posiciones en el ranking y obtener el boleto a París 2024.

“Ahorita la meta es llegar al primer lugar, sí eso ocurre, tendré un pase para llegar a los Juegos Paralímpicos París 2024”, mencionó.

Por su parte, Gerson Villalta, entrenador nacional y quien acompañará a Muñoz, dijo que la meta es ganar la medalla de oro, un objetivo que han buscado por tres años consecutivos.

Al certamen han confirmado su presencia atletas de Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Checa, El Salvador, Francia, Gran Bretaña, Guatemala, Israel, Perú, Puerto Rico, Rumania, Estados Unidos y Venezuela, entre otros.

Previo a la Copa, Muñoz, junto a otros 14 atletas nacionales, participará en un Campamento Deportivo que es organizado por la Asociación Esparza de Tenis de Mesa, el cual se realizará del 11 al 18 de diciembre, en la ciudad de Esparza, Costa Rica.

De acuerdo a Villalta, el campamento contará con deportistas convencionales y con discapacidad, es por ello que participarán los paratletas Josué Mora y Javier Córdova, ambos pertenecientes al Programa Esfuerzo y Gloria del INDES.

Los otros atletas que viajan al campamento son Walter Acuña, Omar Acuña, Gerardo Rivera, José Serrano, Jonathan Serrano, Gabriela Escobar, Josué Mora, Camila Villalta, Gerson Leandro Villalta, Katya González, Walter González, Javier Córdova, Amy Guinea, Melvin Muñoz y Edwin Guinea.