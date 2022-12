Marruecos y Croacia a octavos

La anterior Subcampeona paso de segundo lugar por poco. Croacia empató 0-0 con Bélgica quienes tuvieron el duelo a muerte más intenso en el mundial para conseguir el boleto a la siguiente fase del mundial Qatar 2022.

El partido disputado en el Ahmad bin Ali Stadium, inició con una Croacia super agresiva desde el minuto 1’, sin embargo, Bélgica también respondió a los ataques con contragolpes que tuvieron oportunidad a gol, pero no terminaron culminando.

Para el segundo tiempo el ritmo del partido no bajo, Courtois tapó los remates más claros que la selección croata realizó, mientras que los belgas no vieron la oportunidad con Romelu Lukaku, quien tuvo oportunidad, pero no logró definir.

Por otro lado, Marruecos venció 2-1 a Canadá quien ya estaban eliminados. Los marroquíes necesitaban la victoria por si ganaba Bélgica, ya que ellos tenían 4 puntos con la probabilidad alta de pasar a octavos de final.

En el Estadio Al Thumama, la selección de Marruecos abrió el marcador desde los cuatro minutos por parte de Hakim Ziyech, mientras que Youssef En-Nesyri firmó el segundo gol al 23’ para los marroquíes. Para Canadá el gol llegó por parte del defensor Nayef Aguerd, quien marcó autogol al 40’.

El grupo F luego de los resultados de los partidos de hoy quedaron de la siguiente forma: Marruecos con 7 puntos en el primer puesto, Croacia en segundo con 5, Bélgica en tercero con 4 unidades y Canadá último puesto con 0.