Batacazo enorme de Cristiano

Pablo M. Fuentenebro | AS

No es el estreno que esperaba Cristiano cuando aterrizó en Riad. Dos partidos de sanción arrastrados de su etapa en Inglaterra, un debut discreto y sin gol y ahora su primer gran descalabro. Derrota en las semifinales de la Supercopa de Arabia. Y lo que más duele, se esfuma la oportunidad de ganar su primer título. Este guion por el momento se acerca más al drama que a la épica con final feliz.

El Al Ittihad, entrenado por su compatriota Nuno Espírito Santo, le ha infligido al portugués su primera gran decepción en Arabia. El Nassr cayó de manera contundente en la segunda semifinal de la Supercopa de Arabia y se queda sin la posibilidad de luchar por conquistar el título. Cristiano sufre su primera desilusión con la camiseta de Al Nassr.

Cristiano acostumbrado a jugar grandes partidos tenía en su segundo partido con el Al Nassr el escenario ideal para brillar, pero el portugués no estuvo bien. En todo momento, su equipo se vio superado por la intensidad y el buen juego desplegado por el Al Ittihad, tercer clasificado de la liga. Un rival muy duro que dio muestras de controlar el tempo del partido. Una intensidad que se materializó en el minuto 15 cuando una perfecta combinación ofensiva acabó con el remate a placer del brasileño Romarinho. Era el 1-0, ante el que el debutante Russi pudo hacer más. Un gol que acusó el Al Nassr. No fue hasta la recta final de la primera mitad cuando entró en calor y amenazó la portería rival, pero entonces cayó en la trampa tejida por Nuno. El Al Nassr se animó en exceso en busca del empate y desprotegió su retaguardia. Ese era el plan del técnico portugués… y le salió de maravilla. En un contragolpe perfecto, Hamed Allah cabeceaba sin oposición una buena asistencia de Romarinho, el hombre del partido. Un mazazo para el Al Nassr pero no para Cristiano, que no bajó los brazos. Y apunto estuvo de recortar distancias antes del descanso pero su buen cabezazo fue repelido por el portero rival cuando ya se cantaba gol. Fue un ramalazo de furia de un crack enfadado por el resultado.

Talisca tira del equipo

Rudi García intentó la reacción de los suyos con cuatro cambios de golpe pero no encontraba la formula para perforar a la defensa granítica del Al Ittihad. Pero en el fútbol todo puede cambiar en un minuto. Los equipos campeones son así., aunque hayan besado la lona siempre son peligrosos. Cristiano lo intentó, sobre todo con una falta escorada ideal para él. Pero al contrario que en otras ocasiones no acabó besando las redes. Se nota que aún no está cómodo en una competición nueva. Sí que encontró el gol, Talisca, el otro nombre propio de este equipo. Era el minuto 67. El brasileño, ex del Benfica y Besiktas, es de los pocos que proponen algo diferente, ya que Cristiano abusa en exceso de ser el referente único en el área. Un 2-1 que desmelenó al Al Nassr, pero el equipo de Nuno está construido para sufrir y sí lo hizo. Incluso, disfruta haciéndolo. Ya con todo el Al Nassr volcado, Muhannad Shanqeeti ponía la puntilla final culminando un contragolpe.

Sera el Al Ittihad de Nuno quien juegue el domingo la final en una Supercopa de las sorpresas ya que el Al Hilal, el otro grande del país, también cayó eliminado 1-0 por el modesto Al Feiha. El que pensara que la etapa de Cristiano Ronaldo en Arabia iba a ser una paseo triunfal… se equivocaba. Este partido fue su mejor muestra.