El mensaje que Elizabeth Álvarez dejó antes de revelarse supuesta infidelidad de Jorge Salinas

Elizabeth Álvarez compartió un mensaje horas antes de que se diera a conocer que presuntamente su esposo, Jorge Salinas, le está siendo infiel.

Fue la revista TVNotas la que informó el 17 de enero que el actor de 54 años tendría una relación extramarital con su nutrióloga, Anna Paula Guerrero Castillo.

Ante la polémica Guerrero afirmó, en entrevista para el show de UniMás ¡Siéntese Quien Pueda!, que solo mantiene una relación “completamente profesional” con Salinas.

Hasta el momento, los actores no han confirmado o desmentido lo dicho por la especialista ni lo expuesto por la publicación mexicana.

¿Qué compartió Elizabeth Álvarez previo a la polémica con Jorge Salinas?

Tras días sin realizar publicaciones en Instagram, Elizabeth Álvarez compartió el 16 de enero un texto con el que anunció su regreso a la red social y aclaró por qué se ausentó.

“Ya estoy de vuelta después de unos días de descanso”, indicó para acompañar una imagen en la que se le ve con un semblante serio pero alegre.

Quien diera vida a la villana de La Fea Más Bella también expresó estar lista para comenzar con sus proyectos laborales.

“Recargué pilas para trabajar durísimo este año que se viene con todo, así que con toda la actitud a trabajar”, externó específicamente.

Para celebrar el inicio de un nuevo año, Álvarez posteó un par de fotografías en las que aparece feliz al lado de Salinas, con quien se casó hace 11 años.

“Recibiendo este 2023 con mucho amor. Jorge Salinas y yo agradeciéndolo todo”, escribió ella en la descripción.

El histrión se dirigió a la sección de comentarios para expresarle amorosas palabras a la madre de sus hijos más pequeños, León y Máxima, de 7 años.

“Feliz año 2023 esposa, amiga, amante, cómplice. Dios nos da la oportunidad de vivir con quien amamos, somos afortunados y yo siempre agradecido con la vida, con Dios y contigo Elizabeth. Te amo”, sentenció.

El pasado mes de septiembre, Elizabeth Álvarez se sinceró sobre si le molesta que las fanáticas se comporten de forma cariñosa con Jorge Salinas.

“No, para nada. El cariño del público es tan bonito, y sentirlo, los abrazos, los besos… A mí no me molesta que se lo hagan a él, ni tampoco que me lo hagan a mí, siempre y cuando [sea] con respeto”, afirmó ante el micrófono de Televisa.

Asimismo, reveló si perdonaría a su esposo en el caso de que la engañara con otra mujer: “No, yo creo que… cuando pase, me preguntas, si es que pasa”, aseveró de manera tajante.