El ‘show’ de la Kings League de Piqué congrega a 92.522 personas en el Camp Nou

ANDRÉS TOMÁS | El País

Si el fútbol es un deporte en el que juegan 11 contra 11 y en el que siempre ganaban los alemanes, la Kings League es una competición donde siempre gana Gerard Piqué. El exfutbolista del Barça, empresario ahora y fundador de la competición de fútbol 7 y espectáculo formada por streamers que cosecha grandes audiencias a través de Twitch, sobrevoló este domingo en helicóptero el Camp Nou y aterrizó en sus aledaños poco después de las cuatro. Junto a él, cuatro presidentes de los 12 equipos de su liga, los clasificados para la final four. Cuando entró en el estadio, del que se despidió como jugador culé el 5 de noviembre, ya tenía en mente todo lo que vino después. “Preparé la transición; la Kings League la tenía pensada”, reconoció recientemente a este periódico.

Piqué pisó este domingo de nuevo el césped del estadio azulgrana. Cargaba la copa para el ganador de la Kings League en sus manos. En ese momento, el Camp Nou estaba prácticamente lleno. Se vendieron más de 90.000 entradas, a un precio que oscilaba entre los 10 y los 60 euros. “Hemos dado un poco de show con el helicóptero, pero ya estamos aquí con la copa. No hay nada como ver el Camp Nou lleno. Estamos, para mí, en el mejor estadio del mundo. Nada como una noche histórica en el Camp Nou”, dijo nada más sentarse en un escenario montado en un lateral del campo para acogerlo a él, a Oriol Querol, CEO de la Kings League, y varios de los presidentes de los equipos participantes de la competición. Estaban, por ejemplo, el streamer Ibai Llanos y el exjugador argentino Kun Agüero. No acudió el exmadridista Iker Casillas al estadio del eterno rival blanco.

El Spotify Camp Nou, al que acudieron finalmente 92.522 personas, fue un plató televisivo durante siete horas. Hubo una previa de los presidentes de la Kings, actuaciones musicales de raperos españoles (Skone, Chuty, Gazir y Bnet) y dos cantantes argentinos (Lali y Tiago PZK) y un campo de fútbol 7 donde se jugaron las semifinales y la final. La esencia del acto era conocer el primer campeón. Llegaban cuatro finalistas de los 12 equipos de la liga. Troncos, del streamer Perxiita; Aniquiladores, del streamer mexicano Juan Guarnizo; Saiyans, del creador de contenido The Grefg; y El Barrio, del tiktoker Adrián Contreras. Este último fue el que se hizo con la victoria (3-0 a Aniquiladores) pasadas las diez y media de la noche. Un triunfo inesperado por su trayectoria en la liga regular, donde solo fueron octavos.

En las gradas, muchos padres, también madres, con sus hijos, generaciones distintas viendo un espectáculo que esencialmente triunfa entre jóvenes y adolescentes. Chavales que por primera vez disfrutaban del espectáculo en vivo, ya que durante los últimos tres meses —la competición arrancó el 1 de enero— los partidos se han celebrado en un pabellón del puerto de Barcelona, el llamado Cupra Arena, al que apenas asistían cerca de 300 personas cada domingo y siempre por invitación. Pero cada jornada la han seguido por Twitch una media de 600.000 espectadores, con un pico de dos millones el día en el que Ronaldinho fue invitado a jugar con uno de los equipos.

Las gradas estaban repletas de adolescentes y de padres e hijos con una visión diferente del fútbol. Los adultos, más acostumbrados al fútbol tradicional de 90 minutos con reglas fijadas y con una participación más pasiva y limitada a animar a su equipo, acudían a ver un tipo de espectáculo original, donde los espectadores son protagonistas al elegir las reglas que rigen la competición. Adolescentes enganchados al móvil, el ordenador o la tele que este domingo han dado el salto de lo virtual a lo real, viendo el show en directo.

“Es más entretenido que el fútbol. Hay reglas que no tiene el fútbol de siempre, hay más interacción y es más accesible. Es una buena idea y espero que se haga más veces”, decía Alex, de 13 años. Junto a él, su padre, Marc, de 38: “Creo que le aporta valor al fútbol. Atrae a la gente joven y les llama más la atención este tipo de competiciones que un partido de 90 minutos en el que no pasa nada”. Ellos, como muchos espectadores en el campo, llevaban las bufandas de sus equipos, como si fuera un partido de fútbol al uso y no una competición que cuenta con reglas alternativas y diferentes comodines durante los encuentros. En esta ocasión, 2,1 millones de personas siguieron la final four por Twitch, YouTube y TikTok, según la organización, ligeramente por encima del día de Ronaldinho.

“A nosotros no nos gusta compararnos con el fútbol tradicional, creo que somos algo completamente distinto, somos un producto más cercano al entretenimiento que al deporte. Aunque deporte y entretenimiento van cada vez más de la mano”, argumentaba Gerard Piqué en la rueda de prensa del sábado, previa al evento. En el césped, una cuarentena de jugadores de los cuatro equipos peleaban por hacerse con la primera copa de la Kings League. La mayoría de ellos vienen de divisiones inferiores del fútbol catalán y antes de llegar aquí fueron elegidos en un draft similar al de los deportes americanos. Es decir, un proceso de selección en el que 8.000 aspirantes buscaron integrarse en los equipos de la liga, con una selección final de 120 jugadores. Ninguno de ellos se había visto en esta situación, muchos de ellos cumplían su sueño de jugar en el césped del Camp Nou, pero ninguno imaginaba que iba a jugar con un equipo de fútbol 7 en una competición creada por Gerard Piqué y delante de más de 92.000 espectadores.