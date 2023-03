Todo lo que tienes que saber del concierto de Camilo en El Salvador

La casa productora Two Shows, brindó detalles sobre el concierto que se llevará a cabo en el territorio salvadoreño, se trata del artista colombiano Camilo, el cual tendrá su presentación el próximo 29 de abril, en el estadio Cuscatlán.

Este evento forma parte de la primera gira mundial del artista llamado “De Adentro Pa Fuera Tour” el cual ha abarrotado escenarios en varios países, por lo que se espera que en El Salvador ocurra lo mismo.

El presidente de Two Show, Mario Villacorta, dijo que este espectáculo será cien por ciento familiar y que podrán asistir al concierto niños menores de 12 años siempre y cuando asistan acompañados por un adulto.

Por otra parte, Oscar Ruano, gerente de Negocios de Sistema Fedecrédito y uno de los patrocinadores del evento, informó que al comprar las entradas con las tarjetas del Sistema Fedecrédito se hará un 15% de descuento.

“América Latina en el 2023. No se imaginan las ganas que tenía de darles esta noticia. De Adentro Pa Afuera Tour no podía terminar sin vernos las carátulas en todos los lugares que no hemos visitado!!! Va a ser un viaje inolvidable. ¡Ya quiero tenerlos cerquita!”, dijo Camilo por redes sociales.

Por otro lado, Two Shows compartió los precios que se tienen para este concierto, entre los cuales están: Ultra Platinum $125; Platinum $100; V.I.P. $80; Platea $65; Tribuna $50; y por último Sombra $35.