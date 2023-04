Shakira anuncia que se va de Barcelona

La cantautora colombiana, Shakira anunció por medio de su Instagram oficial que definitivamente deja Barcelona junto a sus hijos, con la finalidad de “iniciar un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad”.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad”, indicó.

Shakira agradeció a todas las personas que la acompañaron en Barcelona y también agradeció a los fans que siempre la han apoyado.

“Gracias a todos los que surfearon junto a mis tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer” dijo la cantante colombiana.

“Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas!”, agregó.