Cantante salvadoreño René Alonso fue liberado y advierte que demandará a quienes lo difamen

El cantante salvadoreño René Alonso Orellana, quien fue detenido por la policía el pasado 28 de abril por el delito de estafa, según la fiscalía, recobró su libertad horas después y advirtió que emprenderá acciones legales contra quienes lo difamen.

La Fiscalía divulgó la captura de Orellana en su cuenta de Twitter e informó por ese mismo medio que el artista habría recibido $1,800 dólares para presentarse en una fiesta de cumpleaños en junio de 2022, también que la supuesta víctima entregó personalmente a Orellana otros US$1,000 y que éste no habría asistido a la fiesta.

En un Facebook Live, el «pura uva» (como se le conoce en el medio artístico) sostuvo que no existen pruebas en su contra y que no recibió el dinero por el que se le acusa.

«Jamás estafé a nadie… René Alonso el pura uva jamás en su vida ha firmado un contrato porque yo no firmo contratos, la encargada de René Alonso y su banda Láser es mi hermana…Dicen que me entregaron otros $1,000 en el puente de La Herradura, no conozco el puente de La Herradura», aseveró el cantante.

Según Orellana, hubo 4 testigos falsos que mintieron para desprestigiarlo.

El intérprete de «La chica de humo» ha dejado claro su deseo de participar como candidato a alcalde para el municipio de San Sebastián Salitrillo y relaciona su captura con personas que desean afectarle sus aspiraciones políticas.