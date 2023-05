¿Taylor Swift tiene novio? Aseguran que esta es la nueva pareja de la cantante

Spoiler

Tras su ruptura con Joe Alwyn los reportes apuntan a que Taylor tiene una nueva pareja, también de Reino Unido.

Taylor Swift ya dio vuelta a la página desde que se dio a conocer su separación con el actor Joe Alwyn y un reporte asegura que la cantante ya tiene novio y se trata de un músico de Reino Unido.

¿Quién es el nuevo novio de Taylor Swfit? De acuerdo con un reporte de The Mirror se trata de Matty Healy, vocalista de la agrupación The 1975 (Robbers, I’m in Love With You, Love it if we Made It), banda que presentó a Taylor a inicios del año cuando la originaria de Pensilvania cantó por pimera vez en vivo su éxito Anti-Hero.

Además de asegurar que Taylor Swift y Matthew Healy se encontrarían en una etapa temprana de su noviazgo, The Mirror aseguró que los músicos harán una aparición pública este fin de semana, cuando Taylor se presente en Nashville, Tennessee.

De acuerdo con Mirror la pareja está «locamente enamorada» y la supuesta relación se produce a unas semanas de que se diera a conocer la ruptura entre Taylor y el actor de The Favourite.

+ ¿Quién es Matthew (Matty) Healy?

Además de ser el vocalista de The 1975, Matty es hijo de la presentadora Denise Welch (Loose Women) y del actor Tim Healy (Benidorm). Matty actualmente tiene 34 años, por lo que es un año mayor que Taylor, de 33 años. Al músico se le ha relacionado anteriormente con otras cantantes, como FKA Twigs y Halsey.

The Sun añadió que Matty y Swift ya habían salido brevemente hace unos 10 años, pero que los tiempos no funcionaron. Sobre si su relación se cruzó con la de Joe, aseguraron que no, pues Taylor se habría separado de su ex en febrero.