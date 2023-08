Mi ex tenía razón, la nueva «dedicada» de Karol G

EL MUNDO

Karol G lanzó el viernes 11 de agosto Mi ex tenía razón, un nuevo sencillo. Se trata de una de las canciones que forman parte de Mañana será bonito (Bichota season), trabajo discográfico que vio la luz ese mismo día. Es la continuación del álbum que la estrella publicó el pasado mes de febrero, Mañana será bonito.

La artista se acerca a ritmo de cumbia al estilo norteño y la música tex-mex, que se han vuelto muy populares en 2023. No en vano, en el videoclip del tema ella lleva puesta una camiseta con una foto de Selena Quintanilla, icono del citado género musical.

La colombiana figura en los créditos de esta composición, en la que habla de lo feliz que está con su pareja y recuerda cómo sufrió en su anterior relación. «Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor«, repite en el estribillo.

El sencillo parece ir dedicado a hablar sobre su actual novio, Feid, y a responder a Mejor que yo, tema de su ex, Anuel AA. La letra también incluye menciones a la telenovela Yo soy Betty, la fea y a marcas como Fendi y Moët & Chandon.

Pedro Artola, que ya había trabajado anteriormente con Karol G, es el director del vídeo de Mi ex tenía razón. El clip muestra una actuación de la intérprete, acompañada de varios músicos, en un escenario de color rosa que flota sobre el agua. El final de la pieza revela que se encuentran en un lago con forma de corazón.

Mi ex tenía razón ya supera los 16 millones de reproducciones en YouTube. Llega después de S91, single con el que la cantante dio a conocer en julio la existencia de Mañana será bonito (Bichota season). Ambos temas aparecen en un álbum que también incluye remezclas de Una noche en Medellín, con Cris Mj y Ryan Castro, y Provenza, de la mano de Tiësto.