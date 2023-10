Conoce las recomendaciones para el eclipse de este sábado 

Para este 14 de octubre de 2023, en varios países latinoamericanos podrán disfrutar del eclipse solar, es por eso que debes conocer algunas recomendaciones para no sufrir concretamente daño a los ojos.

“El eclipse que ocurrirá este sábado 14 de octubre es un fenómeno que debes disfrutar de forma segura. Observar este evento astronómico directamente puede provocar quemaduras y lesiones en los ojos”, dijo el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Para que no haya ningún inconveniente para disfrutar este fenómeno natural, la Cartera del MARN, informó que no se deben utilizar radiografías, lentes para sol, cristales botellas, entre otros ya que estos no brindarán la protección adecuada.

Además, de que no es recomendable que para ver el eclipse solar a través de una cámara, telescopio, binoculares u otros dispositivos similares que no cuenten con filtros para proteger los ojos.

El Ministerio de Medio Ambiente manifestó que los únicos lentes que pueden brindar protección y son recomendados para los eclipses solares son los certificados con el ISO 12312-2 2015.