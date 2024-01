Actor Christian Oliver murió junto a sus dos pequeñas hijas en accidente aéreo

Historia de Lenys Moreno | Metro Latinoamérica

La tragedia enlutó a la familia del actor de Hollywood Christian Oliver. El artista, de 51 años, murió en un accidente aéreo junto a sus dos hijas Madita, de 10 años, y Annik, de 12. Todos fallecieron en el acto, al igual que el piloto. No hubo sobrevivientes.

El hecho fue alrededor de las 12:11 de la tarde de este jueves cuando el actor vacacionaba con sus niñas en el Caribe. Al momento del accidente, se movilizaban en un avión privado que despegó desde el aeropuerto J.F. Mitchell en la isla de Bequia a la cercana Santa Lucía, pero poco después del despegue, la aeronave presentó problemas, por lo que el piloto Robert Sachs, se comunicó por radio reportando la falla a la torre de control, informó el medio local Searchlight.

Los pobladores de La Pompe, en el sureste de Bequia, se percataron del ruido del avión y notaron la falla, por lo que inmediatamente, empezaron a grabar para ver qué ocurría, fue así como captaron a la aeronave cayendo estrepitosamente al océano. La grabación está en las redes sociales, donde muchos lamentan lo sucedido.

El citado medio refiere que la última comunicación que tuvo el piloto y dueño del avión con la torre de control fue cuando pidió ayuda para regresar en un aterrizaje de emergencia. No lo escucharon más.

De inmediato, los pescadores de la zona corrieron hasta donde cayó el avión y también miembros de la Guardia Costera. Rescataron los cadáveres de Oliver, de sus dos hijas y del piloto, oriundo de Florida.

Searchlight notificó que la Unidad de Delitos Graves del Departamento Central de Investigación está a cargo de las averiguaciones para determinar la causa de la tragedia.

Se espera que este viernes inicien los estudios forenses. El avión aún permanece en el fondo del agua, se espera que lo saquen en los próximos días para las investigaciones.

Madre y ex esposa de luto

La madre de las hijas de Christian Oliver es Jessica Mazur, reportera de espectáculo en Los Ángeles, Estados Unidos. Se divorció del actor hace varios años, pero se desconoce el motivo de su ruptura con él.

La última publicación de Oliver en Instagram data de hace cuatro días. Difundió una foto a orillas de la playa en pleno atardecer. Se ven las siluetas de cinco personas: tres niñas y al parecer, también estaba él con una mujer. No tenían ropa de baño, sino que vestían normalmente. Acompañó la imagen con el siguiente texto: “¡Saludos desde algún lugar del paraíso! Por la comunidad y el amor… ¡2024 ella vamos!”.

Los mensajes de condolencias abundan en esta publicación del actor. “Se siente tan surrealista, y no puedo imaginar el dolor que está pasando la madre de tus hijos… Enviándote a ti y a la familia, mi más profundo y sincero amor, y sé que no hay nada que pueda decir que aliviaría el dolor de aquellos que te aman, incluyéndome a mí”, “espero que tu cielo sea ahora tu paraíso”, “orando por la mamá”, “que tú y tus hermosas niñas descansen en paz. Te echaremos mucho de menos”, fueron algunos de los escritos por su partida física y la de sus niñas.

Christian Oliver nació el 3 de marzo de 1972 en Alemania. Estaba activo en el cine desde 1990. Formó parte del elenco de series como ‘Sense8′ y ‘The Outpost’. Su última película fue ‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’ en el 2023, estuvo en otros filmes como ‘Speed Racer’, ‘The Good German’, ‘Valkyrie’, ‘Sense8′, entre otros.