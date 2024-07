Rucks Parker llegan nuevamente a los escenarios este 27 de julio

Colaboración

Daniel Rucks y Gerardo Parker unirán sus voces y talento una vez más para ofrecer un concierto nostálgico, en el que recordarán éxitos como: Suena Como Mozart, Mi Bestia Interior, ¾ de Nada, Como Quisiera que no Existieras, Me llega más tu Mamá, Por Donde sale el Sol, entre otras canciones que serán acompañadas por una serie de músicos salvadoreños invitados.

Muchos recuerdos se nos vienen a la mente con este reencuentro memorable, Daniel Rucks y Gerardo Parker, reconocidos y queridos por sus facetas en radio y televisión, decidieron un día formar un proyecto musical que nació no con el afán de ser famosos sino por amor a la música en un 100%, proyecto que los llevó a tener una de los duetos más representativos llevándolos a muchos rincones de El Salvador-

“Este proyecto se volvió tan grande que nunca pensamos llegar a tantos lugares con muestramúsica, por motivos personales, laborales y de otras índoles no pudo ser un proyecto para vivir de el pero si para disfrutar algo que amamos tanto como es la música” afirmó Daniel Rucks.

En 2019 fue su primer reencuentro después de 10 años fuera de los escenarios en el show llamado “Bienvenidos a mi circo”, con dos conciertos Sold Out en el Teatro Nacional de San Salvador, ese mismo año sumaron fuerzas en un concierto junto a Roberto Salamanca en el Teatro Presidente, después una pandemia que nos encerró a todos y un par de años de ausencia en 2023 el dueto volvió a reunirse y este 2024 la historia se repite con todos sus grandes éxitos, nuevos arreglos musicales y alguno que otro tema nuevo que están preparando como sorpresa para este próximo Sábado 27 de julio, 7:00pm en Hotel Real Intercontinental, entrada $20 a la venta en www.smartticket.fun

No te puedes perder este gran concierto y recordar esa gran época de los 90s, una de las anécdotas más interesantes con respecto a este dueto es que: “Una de las canciones sorpresa en nuestra carrera fue Como Quisiera que no Existieras, ya que no era parte de los temas principales sino más bien un tema agregado al disco, y que se convirtió en todo un éxito y el tema que nos acompaña atreves de la historia” afirma Gerardo Parker.

RUCKS PARKER EN CONCIERTO

Sábado 27 de julio

7:00pm

Lugar: Hotel Real Intercontinental

Entrada $20 a la venta en www.smartticket.fun