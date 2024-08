Shakira y su ex, Antonio de la Rúa ¿Juntos otra vez?

La última imagen de Shakira en público ha dado la vuelta al mundo. Y es que la colombiana fue pillada cenando en un lujoso hotel de Miami junto a su ex, Antonio de la Rúa, al que recordemos que dejó por Gerard Piqué. Ahora, el periodista Álex Rodríguez ha desvelado todos los detalles de esta cita y cómo se fraguó su sorprendente reconciliación.

«Desde hace dos meses a mi me habían contado que Shakira estaba trabajando mano a mano con Antonio de la Rúa. Cuando me dijeron que la vieron cenando con un hombre yo pregunté y me confirmaron rápidamente que era Antonio, porque yo estaba esperando que les pillaran juntos», ha arrancado explicando el español desplazado a la ciudad estadounidense en el programa de Telecinco ‘Vamos a ver’.

Y ha continuado: «Les cuento cómo se fraguó: cuando Shakira tenía todos sus problemas económicos con Hacienda, él se preocupó y decide ponerse en contacto de nuevo con ella. Vuelven a unirse en llamadas y mensajes de texto hasta que, a finales de mayo, Shakira decide incorporarle a su equipo como ‘road manager'», ha desvelado Rodríguez.

Además, ha destapado que la expareja nunca perdió el contacto durante los más de diez años que la artista estuvo casada con el exjugador del FC Barcelona: «Siempre han mantenido contacto, pero siempre por temas económicos y profesionales». Y ha añadido: «Me dicen que la relación entre ambos es estupenda, de confianza absoluta y que estará con ella en la gira que se viene», ha zanjado.