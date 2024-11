Jake Paul aseguró que «no quiso noquear» a Mike Tyson 

La celebridad de internet estadounidense Jake Paul luego de la batalla estelar en el AT&T Stadium en Texas, Estados Unidos, afirmó que no quiso noquear, hasta no lastimar al legendario boxeador de 58 años Mike Tyson. el AT&T Stadium en Texas dejó un show de entretenimiento que no estuvo a la altura de las expectativas.

“No sé si está cansado. Lo que sí sé es que se le notaba un poco la edad. Simplemente tengo mucho respeto por él y esa guerra entre nosotros. Después de que me abofeteó, quería ser agresivo, derribarlo y noquearlo. Pero eso fue desapareciendo a medida que avanzaban las rondas”, explicó Jake Paul.

La celebridad de internet manifestó que trato de dar la mejor pelea que pudo, pero cuando alguien simplemente sobrevive en el ring, básicamente es difícil hacerlo emocionante.

El vencedor de la velada terminó con 78 puños conectados a lo largo de los ocho asaltos de dos minutos, mientras que el legendario campeón de los pesos pesados solo impactó en 18 oportunidades.

Las primeras rondas se decantaron a favor del Tyson, que mientras las piernas lo permitieron se mostró activo en el combate. Sin embargo, con el correr del tiempo, Paul dejó en evidencia los 31 años de diferencia entre ambos y dominó el duelo, que se llevó con unas tarjetas de 80-72, 79-73 y 79-73.