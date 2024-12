Vinicius Jr se agencia el The Best 2024 

Redacción: Dennis Leiva

Doha se llenó de estrellas. La capital de catar albergó a varios profesionales del futbol tras celebrar los premios The Best FIFA Football Awards™ 2024, donde reconocieron a los jugadores de elite por sus hazañas en el deporte.

En la categoría de The Best: Vinicius jr fue el galardonado con el titulo, debido a la 15.ª victoria del club en la final de la Liga de Campeones de la UEFA. Además, con su selección llegó a disputar los cuartos de final de la Copa América de la CONMEBOL en Estados Unidos.

“No sé ni por dónde empezar. Estaba tan lejos que parecía imposible llegar aquí. Yo era un niño que solo jugaba al fútbol descalzo por las calles de São Gonçalo, cerca de la pobreza y de la delincuencia. Haber llegado hasta aquí es algo muy importante para mí, lo hago por los muchos niños que creen que todo es imposible y que piensan que no pueden conseguirlo” declaró el delantero tras recibir el galardón de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Otra de las galardonadas con el titulo de The Best fue: Aitana Bonmatí, centrocampista del Barcelona, consiguiendo el reconocimiento por segunda vez consecutiva. Después de ganar el Mundial en 2023, Bonmatí ha completado otros doce meses repletos de triunfos con su club y su selección.

«Agradezco mucho este premio. No me canso de repetirlo, es mérito de todo el equipo. Ha sido un año fantástico, será muy difícil repetirlo. Doy las gracias a todas las personas que siempre me ayudan a mejorar cada día, desde el club hasta mis compañeras” declaró Bonmatí.