Selena Gomez rompe en llanto al reaccionar a las deportaciones: «Mi gente está siendo atacada»

En un video compartido en sus redes sociales, Selena Gomez rompió en llanto al reaccionar a la escalada de deportaciones de migrantes que se ha intensificado tras el regreso del presidente Donald Trump al cargo.

La actriz y cantante, conocida por su papel en la serie Only Murders in the Building, expresó su dolor y angustia por los esfuerzos de la nueva administración para expulsar a los inmigrantes indocumentados, mostrando su apoyo a las comunidades afectadas.

Con lágrimas en los ojos, Gomez le dijo a sus seguidores: «Solo quiero decir que lo siento mucho. Toda mi gente está siendo atacada, los niños. No lo entiendo». La artista, quien tiene raíces mexicanas por parte de su familia, continuó expresando, visiblemente afectada: «Lo siento mucho. Desearía poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Intentaré todo, lo prometo».

Selena Gomez pide disculpas a México. 🇲🇽 Hoy en su cuenta de Instagram la cantante y actriz rompe el llanto al hablar sobre la ley migratoria de Donald Trump.

Dicha publicación hecha por la cantante se dio en el contexto de una serie de medidas de la administración de Donald Trump, que ha intensificado la represión contra los inmigrantes indocumentados desde su regreso a la presidencia. En su discurso inaugural, Trump prometió deportar a “millones y millones de extranjeros criminales” que viven en Estados Unidos, lo que marcó el inicio de una nueva ola de deportaciones masivas.

Tras la publicación, muchos de sus seguidores respondieron con apoyo, pero también hubo quienes expresaron opiniones negativas respecto a sus palabras. Esto llevó a la cantante a eliminar su video original, para luego publicar otro mensaje en el que decía: “Aparentemente, no está bien mostrar empatía por la gente”.

Sin embargo, este segundo mensaje también fue borrado rápidamente.

Este no es el primer encuentro público de Selena Gomez con temas relacionados con la inmigración. A lo largo de los años, la estrella ha sido una firme defensora de los derechos de los inmigrantes.

En 2019, Gomez fue productora ejecutiva del documental Living Undocumented, el cual documentó las luchas de ocho familias indocumentadas en los Estados Unidos. El proyecto generó gran impacto y puso en primer plano las dificultades que enfrentan millones de inmigrantes en su intento de encontrar un lugar seguro en el país.

La conexión personal de Selena con el tema de la inmigración también ha sido una parte fundamental de su activismo. En un artículo de opinión para Time, la cantante compartió la historia de su propia familia, recordando cómo su tía cruzó la frontera de México a Estados Unidos escondida en la parte trasera de un camión, mientras sus abuelos la seguían.

Además, relató que su padre nació en Texas poco después de que su familia llegara al país. En su artículo, Gomez expresó que su decisión de involucrarse en Living Undocumented fue impulsada por las imágenes de sufrimiento que le trajeron recuerdos de “la vergüenza, la incertidumbre y el miedo” con los que su familia luchó al llegar a Estados Unidos.