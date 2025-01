Trump ofrece a todos los empleados federales una compensación de 8 meses de salario si renuncian

Historia de Por MARK SHERMAN y WILL WEISSERT | AP

WASHINGTON (AP) — El gobierno de Estados Unidos anunció el martes que ofrecerá paquetes de liquidación a todos los empleados federales que decidan dejar su puesto a más tardar la próxima semana, una medida sin precedentes para reducir el tamaño del gobierno federal a una velocidad vertiginosa.

Un memorando de la Oficina de Administración de Personal (OPM por sus iniciales en inglés), la agencia de recursos humanos del gobierno, también indicó que comenzaría a someter a todos los empleados federales a «estándares más estrictos de idoneidad y conducta” y advirtió sobre futuras reducciones de personal. El correo electrónico, enviado a millones de empleados, destacó que aquellos que dejen su puesto de manera voluntaria recibirán alrededor de ocho meses de salario, pero deben tomar la decisión antes del 6 de febrero.

El presidente Donald Trump ha construido una carrera política prometiendo cambiar Washington, y afirmó que en su segundo mandato iría mucho más lejos para cambiar las normas políticas tradicionales. Sin embargo, las repercusiones de tantos trabajadores gubernamentales siendo invitados a dejar sus empleos son difíciles de calcular.

Katie Miller, integrante del consejo asesor del Departamento de Eficiencia Gubernamental —una oficina dirigida por el CEO de Tesla, Elon Musk, cuyo objetivo es el de reducir el tamaño del gobierno—, publicó en la red social X: “Este correo electrónico se está enviando a más de dos millones de empleados federales”.

El gobierno federal de Estados Unidos emplea a más de 3 millones de personas, lo que lo ubica en la 15ta fuerza laboral más grande del país. La permanencia promedio de un empleado federal es de casi 12 años, según un análisis del Pew Research Center a datos de la Oficina de Administración de Personal.

Aun si sólo una fracción de la fuerza laboral acepta las compensaciones y se va, ello podría enviar ondas de choque a través de la economía y desencadenar interrupciones generalizadas en toda la sociedad, con grandes implicaciones —aún desconocidas— para la entrega, la puntualidad y la efectividad de los servicios federales en todo el país.

Un gran número de trabajadores de salud de primera línea en el Departamento de Asuntos de Veteranos, de funcionarios que procesan préstamos para nuevas viviendas o pequeñas empresas, y de contratistas que ayudan a adquirir la próxima generación de armamento militar podrían dirigirse a la salida al mismo tiempo. La medida también podría significar la pérdida de experimentados inspectores de alimentos y científicos que prueban el suministro de agua, afectando todos los sectores, desde los viajes aéreos hasta las protecciones al consumidor.

En respuesta a la oferta de compensación, Everett Kelley, presidente del sindicato American Federation of Government Employees (Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno), dijo que no debería verse como voluntaria, sino como una forma de presionar a los trabajadores que no se consideran leales a la nueva administración para que abandonen sus empleos.

“Depurar el gobierno federal de empleados federales de carrera dedicados tendrá vastas consecuencias no intencionadas que causarán caos para los estadounidenses que dependen de un gobierno federal funcional”, señaló Kelley. “Entre la avalancha de órdenes ejecutivas y políticas antiobreras, está claro que el objetivo de la administración Trump es convertir al gobierno federal en un ambiente tóxico en donde los trabajadores no pueden quedarse incluso si así lo desean”.

En su memorando enviado por correo electrónico, la Oficina de Administración de Personal enumera cuatro directrices que, según dice, ha ordenado Trump para la fuerza laboral federal de ahora en adelante, incluyendo que la mayoría de los trabajadores regresen a sus oficinas a tiempo completo.

“La gran mayoría de los empleados federales que han estado trabajando de forma remota desde el COVID estarán obligados a regresar a sus oficinas físicas cinco días a la semana”, se lee. Eso subraya la postura de Trump, quien el fin de semana dijo: “Tienes que ir a tu oficina y trabajar. De lo contrario, no vas a tener trabajo”.

El memo también señala que Trump “insistirá en la excelencia en todos los niveles”, y que aunque algunas partes de la fuerza laboral del gobierno pueden aumentar bajo su administración, “la mayoría de las agencias federales probablemente tendrán recortes” de personal.

Finalmente, “la fuerza laboral federal debería estar compuesta por empleados que sean confiables, leales, dignos de confianza y que se esfuercen por la excelencia en su trabajo diario”.

“Los empleados estarán sujetos a estándares más estrictos de idoneidad y conducta a medida que avanzamos”, se lee en el correo electrónico.

El mensaje incluye una “carta de renuncia diferida” para los empleados federales que deseen adherirse al programa de compensación.

“Si renuncia bajo este programa, retendrá todo el salario y beneficios independientemente de su carga de trabajo diaria y quedará exento de todos los requisitos de trabajo presencial aplicables hasta el 30 de septiembre”, dice.

El correo electrónico incluye instrucciones sobre cómo aceptar: «Si desea renunciar: Seleccione ‘Responder’ a este correo electrónico. Debe responder desde su cuenta gubernamental”.

“Escriba la palabra ‘Renunciar’ en el cuerpo de este correo electrónico y presione ‘enviar’”, añade.

Mientras tanto, la OPM ha publicado una guía para el cumplimiento de una orden ejecutiva que Trump firmó el primer día de su segundo mandato, conocida como “Carrera/Política del Horario”. Reemplaza al Horario F, una orden que Trump firmó al final de su primer mandato con el objetivo de reclasificar a miles de empleados federales y convertirlos en nombramientos políticos sin las mismas protecciones de seguridad laboral.

El presidente Joe Biden rescindió la orden Horario F casi inmediatamente después de asumir el cargo en 2021, y durante su mandato, la OPM emitió una nueva regla el año pasado para dificultar el despido de muchos empleados federales.

Esta medida fue considerada una salvaguarda contra el uso de una nueva orden Horario F para ayudar a llevar a cabo los objetivos clave del Proyecto 2025, un extenso plan elaborado por un grupo conservador de Washington para despedir a un gran número de empleados labores y optar por alternativas más conservadoras al tiempo que se reduce el tamaño general del gobierno.

Pero eso no ha impedido que el gobierno de Trump tome acciones rápidas para desmantelar a la fuerza laboral federal y dejar a los empleados con pocos recursos para protestar en caso de despidos o reasignaciones.

La OPM de Trump estableció plazos el lunes para que las agencias comiencen a recomendar trabajadores para su reclasificación. Los directores de agencias han recibido instrucción para que establezcan una persona de contacto a más tardar el miércoles y comiencen a enviar recomendaciones de personal provisional en un plazo no mayor a 90 días.

“Se alienta a las agencias a enviar recomendaciones de manera continua antes de esta fecha”, dijo Charles Ezell, director interino de la OPM, en un memorando.

Quizás lo más sorprendente, la oficina de personal de Trump simplemente eliminó la regulación de 2024 de la administración Biden para proteger mejor a los trabajadores federales. El memorando del lunes dijo que la nueva orden ejecutiva de Trump utilizó la autoridad del presidente “para anular directamente estas regulaciones”.