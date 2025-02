Kendrick Lamar prendió el show de medio tiempo del Super Bowl 2025 

El show de medio tiempo, del Super Bowl 2025 tuvo al artista Kendrick Lamar, quien protagonizó un espectáculo de primer nivel como se espera en el evento que atrapa la mayor atención de los fanáticos del futbol americano.

El set de 13 minutos de Kendrick Lamar en el entretiempo se basó en gran medida en el año pasado, y la mitad de las canciones de su set de 10 canciones provienen de su álbum de 2024 “GNX”.

El mix de canciones que sonaron en el Super Bowl fueron: Squabble Up” ”Humble”+ “DNA” “Euphoria” ”Man at the Garden” “Peekaboo” ”Luther con SZA” ”All the Stars con SZA” ”Not Like Us” ”TV Off”.

Cabe destacar que en este evento de medio tiempo se han presentado estrellas de la talla de Michael Jackson, Phil Collins, Britney Spears o Madonna, y bandas como Aerosmith, The Rolling Stones, Black Eyed Peas o Red Hot Chili Peppers.