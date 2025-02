Shakira inicia su gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en Brasil 

La artista colombiana, Shakira partió en Brasil r la mayor gira de su carrera musical denominada ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ donde interpreto 31 éxitos en el imponente escenario

Temas como Estoy aquí, Waka waka, Music Sessions #53 y Acróstico fueron coreados por los miles de asistentes a este primer encuentro con la Barranquillera.

“No me olvido de eso, no me olvido jamás de ustedes”, dijo emocionada, recalcando que estaba cumpliendo uno de sus sueños abriendo su gira desde Río de Janeiro.

la colombiana dio lo que tanto reclamaban sus seguidores, un espectáculo musical cargado de buenos vestuarios en el escenario, donde los vestidos cortos fueron los protagonistas entre distintas tonalidades como el rosa y el dorado, pasando también por el blanco.