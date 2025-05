Styven Vásquez ya no forma parte de La Selecta 

El Presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Rolando González mencionó que Styven Vázquez, tras no hacer presencia en la convocatoria de La Selecta, quedo fuera de la misma, por lo que no forma parte del plantel en el partido amistoso contra Guatemala.

La Selección nacional de El Salvador, tendra un amistoso internacional el próximo 31 de mayo, contra Guatemala previo a las eliminatorias mundialistas y la Copa Oro ambos torneos se jugarán en Estados Unidos, el Presidente de la FESFUT, expresó que Vásquez quedaría fuera de la selección, pero aclaro que no solo para el amistoso contra Guatemala, «En la selección ya no esta», expresó en repetidas ocasiones y dio a entender que el jugador salvadoreño queda fuera del proceso de selección por indisciplina.

«Ahora acaba de pasar otra cosa con otro jugador, que yo no entiendo, no lo entiendo y creo que tenga ni explicaciones para esto, en la selección ya no esta, en la selección ya no esta», expresó Rolando González en Azul y Blanco Podcast.

En redes sociales circularon fotos de Styven Vásquez, en el que era parte de un equipo para disputar un torneo amateur en Estados Unidos, con ex jugadores de La Primera División de El Salvador, aparentemente no acudió al llamado de la selección por asistir al torneo norteamericano, mientras se recuperaba de una fuerte lesión que sufrió con su club, hasta el momento el futbolista no a brindado un comunicado ni declaraciones por lo sucedido.