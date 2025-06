BangShowbiz

Ed Sheeran se identifica «culturalmente como irlandés», aunque nació y creció en Inglaterra.

El padre de la estrella del pop, de 34 años, es irlandés y Ed ha estado muy influenciado por su herencia irlandesa.

Durante una participación en The Louis Theroux Podcast, Ed explicó: «Clasifico mi cultura como irlandesa. Creo que es con lo que he crecido. La familia de mi padre es… tiene siete hermanos y hermanas. Pasábamos todas las vacaciones en Irlanda. Mis primeras experiencias musicales fueron en Irlanda, crecí con música tradicional en casa. Así que me identifico culturalmente como irlandés, pero obviamente nací y crecí en Gran Bretaña».

Ed se siente muy orgulloso de su herencia irlandesa.

Así lo dijo: «No le doy demasiadas vueltas, pero siento que mi cultura es algo de lo que estoy muy orgulloso, con lo que crecí y que quiero expresar. Y creo que el hecho de haber nacido en Gran Bretaña no significa necesariamente que tenga que ser sólo (británico), hay un montón de gente que conozco que son la mitad de esto o la cuarta parte de esto. No creo que haya reglas. Debería ser cómo te sientes, cómo te criaron y a qué te inclinas».

De hecho, Ed -criado en Suffolk, al este de Inglaterra- describió Irlanda como su «segundo hogar».

A la pregunta de si recibe «mucho amor» en Irlanda, el intérprete de Perfect respondió: «Diría que es un país muy acogedor. Diría que es básicamente mi segunda casa, musicalmente. Diría que Irlanda es el lugar donde tengo más éxito musical».

Por su parte, el cantante admitió anteriormente que la paternidad le ha dado un «propósito» en la vida.

El cantante -que tiene a sus hijas Lyra, de cuatro años, y Jupiter, de dos, con su esposa Cherry Seaborn- confesó que la paternidad ha transformado su vida.

Dijo en The Ellen DeGeneres Show: «Me di cuenta de que realmente no tenía un propósito fuera de la música porque cuando me daba un tiempo fijo sin trabajar, no estaba haciendo nada que disfrutara porque me encanta hacer música. Y ser padre en realidad me ha dado un propósito y algo en la vida que es realmente más importante que mi trabajo».