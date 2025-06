Florinda Meza no sintió culpa cuando Chespirito dejó a su esposa por ella

Con el estreno de la serie Chespirito: Sin querer queriendo, ha resurgido el interés en la vida personal de Roberto Gómez Bolaños, particularmente en su relación con Florinda Meza. Uno de los temas que más ha llamado la atención es cómo se desarrolló ese vínculo sentimental y, sobre todo, cómo lo vivió Meza desde su perspectiva emocional.

Durante años se especuló sobre los inicios de su relación con el comediante, ya que en ese entonces Gómez Bolaños aún estaba casado con Graciela Fernández, madre de sus seis hijos. La cercanía entre ambos creció mientras trabajaban juntos, pero no fue hasta después que formalizaron una relación amorosa, desatando rumores y polémica.

Sin embargo, Florinda Meza ha sido clara: nunca sintió culpa por su relación con «Chespirito».

En una entrevista con Adela Micha, Meza compartió una conversación clave que sostuvo con Graciela Fernández, la exesposa de Bolaños. “Una vez Graciela me habló por teléfono y me dijo que sí tenía mucho coraje, pero me dijo que su coraje no era conmigo, sino con él”.

Años después, Meza valoró profundamente ese gesto. “En el momento no lo valoré tanto, pero al paso del tiempo me di cuenta del gran bien que me hizo. Tal vez se estaba sincerando, pero a mí me ayudó mucho, porque sí es un gran paquete”.

La actriz dejó claro que, aunque la relación se dio en medio de una situación delicada, jamás cargó con el peso de la culpa. Para ella, fue una historia de amor genuina, marcada por la honestidad y la evolución personal de ambos.