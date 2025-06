Tom Hanks rompe su silencio tras las declaraciones de su hija sobre una infancia ‘violenta’

Redacción: hola.com

Tom Hanks ha roto su silencio tras la publicación de las memorias de su única hija donde habló con franqueza sobre la difícil infancia que vivió.

En el libro, titulado The 10: A Memoir of Family and the Open Road, escrito por Elizabeth Ann Hanks, recuerda la inesperada decisión de su madre, Samantha Lewes, de mudarse junto a su hijo Colin a Sacramento, y la «violencia emocional y física» que experimentaron, que los llevó de regreso a Los Ángeles junto a su padre.

«Fue increíblemente honesta«

No me sorprende que mi hija tuviera los recursos y la curiosidad para analizar este asunto, sobre el que creo que fue increíblemente honesta», compartió el actor de 68 años sobre su hija, conocida como EA. En declaraciones a Access Hollywood, el protagonista de Forrest Gump reveló que la joven había sido «muy abierta» con la familia sobre cuál fue el proceso a la hora de escribir el libro, que fue publicado en abril.

En sus memorias, EA escribió que tiene muy pocos recuerdos de haber vivido con su padre durante sus primeros años y que dividió su infancia entre Sacramento, donde su madre trasladó a la familia, y Los Ángeles, donde vivía Tom.

El actor conoció a la que fuera su mujer, Samantha Lewes, en la década de los 70, estudiando teatro en la Universidad Estatal de California y se casaron en 1978, cuando él tenía 22 años y ella 26. Su primer hijo, Colin, nació en 1977 y EA en 1982. Poco tiempo después se divorciaron.

Elizabeth recordó con franqueza cómo «desde los cinco años hasta los catorce, años llenos de confusión, violencia, privaciones y amor, fui una chica de Sacramento y viví en una casa con piscina y un dormitorio cubierto de fotografías de caballos.» Pero a medida que la salud de su madre se deterioraba, cuenta que «el patio trasero se llenó de desechos de perro hasta tal punto de no poder caminar por él, la casa apestaba a humo, el refrigerador estaba vacío o lleno de comida caducada, y mi madre pasaba cada vez más tiempo en su gran cama estudiando la Biblia».