Adam Sandler revela cómo conoció a Bad Bunny

Adam Sandler y Bad Bunny se han vuelto inseparables en las últimas semanas, y no es casualidad. Ambos protagonizan ‘Happy Gilmore 2′, la esperada secuela de la comedia de culto de 1996 que llega este viernes a Netflix. En esta nueva entrega, Sandler retoma su icónico papel como el excéntrico jugador de hockey convertido en golfista, mientras que el reguetonero puertorriqueño interpreta a su caddie, un rol clave en la historia.

El Conejo Malo hizo una pausa en su residencia artística en Puerto Rico para acompañar al actor y comediante a promocionar el filme en EE.UU. Pero más allá de la película, su conexión viene de antes, y así lo contaron ambos en el programa Late Night with Seth Meyers.

“Nos conocimos por mensaje de texto. Pero la primera vez que lo vi fue en un partido de los Lakers”, recordó Bad Bunny. Sandler, entre risas, completó: “Así es. Él estaba al otro lado, sentado por allá. Estaba con mi hija y ella me dijo: ‘Allá está Bad Bunny’. Yo le dije: ‘¿Dónde? ¿Dónde?’. Y luego nos miramos a los ojos. Y te saludé desde el otro lado de la cancha.”

El momento fue tan significativo para Bad Bunny que no pudo contener las emociones: “Estaba con mi mejor amigo y le dije ‘Oh, Dios mío, él está aquí’. Estaba esperando ese momento. He estado en muchos juegos de los Lakers. He visto a todas las celebridades, pero nunca a Adam Sandler. Así que pensé: ‘¡Él está aquí!’. Cuando él me saludó, yo lloré. Contuve mis lágrimas. No podía llorar en la cancha. Estuve como: ‘No, de ninguna manera. Él sabe quién soy yo’.”

Ahora, esa química se traslada a ‘Happy Gilmore 2′, donde ambos no solo comparten escenas, sino también una complicidad que traspasa la pantalla. La película, dirigida por Kyle Newacheck y escrita por Sandler junto a Tim Herlihy, promete conquistar tanto a los fanáticos del golf como a los del reguetón.