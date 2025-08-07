Águila, Alianza y Hércules la tienen difícil en la Copa Centroamericana

Los equipos salvadoreños están en la cuerda floja luego de perder y empatar sus respectivos encuentros en la Copa Centroamericana. Águila cayó ayer ante Xelajú 3-1, dejando con pocas posibilidades al equipo naranja de pasar a la siguiente ronda.

Los cuadros guatemaltecos toman la ventaja haciendo tensa la rivalidad entre salvadoreños y chapines. El técnico de Águila, Daniel Messina fue crítico en la derrota de su equipo, asegurando que careció de profundidad ofensiva y bajas importantes en el plantel.

En otro partido Alianza se enfrentó a Antigua, donde los paquidermos sacaron un empate ante los coloniales. El encuentro terminó 0-0, sacando buen resultado para los blancos, y así rescatar un punto de oro en esta competición.

Sin embargo, Hércules cayó ante Olimpia 1-3 en estadio Las Delicias, de Santa Tecla, donde el campeón de Honduras fue superior a los salvadoreños, de tal manera que el que marcó primero fue el equipo hondureño por medio de Edwin Rodriguez, al minuto 8 del primer tiempo.

Cabe mencionar que Olimpia venía de de ganar al Real Estelí de Nicaragua, y Hércules de caer ante Xelajú de Guatemala.

Los partidos de local para los cuscatlecos se vuelven interesante, ya que salvadoreños y chapines se veran las caras este 4 de septiembre, en las eliminatorias rumbo al mundial 2026.