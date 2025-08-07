MARN anuncia lluvias para la tarde – noche 

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que para la tarde – noche se espera que en el territorio salvadoreño entren lluvias y tormentas.

“Por la tarde, se esperan lluvias puntuales en las cordilleras del Bálsamo y Apaneca-Ilamatepec. A finales de la tarde, tormentas en la zona norte, con énfasis en Santa Ana, Chalatenango, San Miguel y Morazán. En la noche, llegarán a puntos del occidente, centro y paracentral”, mencionó el MARN.

La cartera de Medio Ambiente mencionó que para la mañana continúa el ambiente caluroso y cielo despejado en la mañana.

“Esta tarde tendremos un leve incremento en las concentraciones de polvo del Sahara. Estas condiciones se mantendrán también para mañana”, manifestó el Ministerio de Medio Ambiente.