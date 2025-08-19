¡Águila en picada! 

Los emplumados no lograron cazar la victoria de locales. El Águila empató 2-2 contra el Olimpia de Honduras, por lo que se le dificulta la clasificación a la siguiente fase de la Copa Centroamericana.

El estadio Cuscatlán donde se disputó el partido rebosaba de energía desde antes de iniciar el encuentro, tanto la hinchada de los locales, como los visitantes, quienes, a todo pulmón y con instrumentos coreaban las canciones de sus conjuntos.

#Deportes | Todo por el equipo, los hinchas del Águila encienden el ambiente del Estadio pic.twitter.com/nx9m2nP2ER — El Metropolitano (@ElMetroDigital) August 20, 2025

#Deportes | Banderas, instrumentos y coros, la hinchada del Olimpia se presenta con todos los ánimos en el estadio pic.twitter.com/SYjBPNLiGA — El Metropolitano (@ElMetroDigital) August 19, 2025

Al inicio de partido, ambas escuadras mantenían su distancia sin llegar a la meta rival, pero al 29’ el capitán, Darwin Cerén abrió el marcador a favor del Águila, sin embargo, la felicidad les duró poco, Jerry Bengtson al 39’ anotó el 1-1 yéndose con ese marcador a camerinos.

Para la parte complementaria, el cuadro Migueleño se vio superior al Olimpia, apareciendo más en la meta rival, y al 71′ Mauro Caballero aventajó al Águila, no obstante al 79′ Jorge Benguché, tras un error de Darwin Cerén anotó el 2-2 quitándole de las garras la victoria a los emplumados.

Con este resultado, al Águila se le dificulta su clasificación a la siguiente etapa del torneo contando nada más con 4 puntos, mientras que para el Olimpia con este empate amargo, suma 7 unidades.