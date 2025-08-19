Los Cebollines presenta su menú Tricolor, celebrando las fiestas patrias 

Para celebrar las fiestas patrias con alegría y sabor, Restaurante Los Cebollines presenta su nuevo menú TRICOLOR “MÉXICO EN 3 COLORES Y MIL SABORES” una propuesta que describe los mejores sabores de las recetas mexicanas, que, a partir del 12 de agosto hasta el 30 de septiembre, se podrá degustar en todos los restaurantes Cebollines, en horario de almuerzo y cena.

La propuesta Tricolor presenta 5 opciones de platillos en el almuerzo, una opción de postre, el delicioso café de olla y una variedad de 3 cocteles preparados como bebidas del menú.

En esta ocasión el menú Tricolor “México en 3 colores y mil sabores” trae una promoción especial ¡el sabor que premia!, la cual consiste en una tarjeta acumulativa, que, por el un consumo de 5 platos de este menú de temporada, premiará al comensal que lo complete brindándole el sexto plato totalmente gratis. *Esta promoción incluye únicamente el plato, no bebidas.

“El ya reconocido menú Tricolor de Cebollines será este año una experiencia llena de sabor, con platillos que describen cada uno de los ingredientes más icónicos de la cocina mexicana, cocteles llenos de frescura y esta vez brindándoles la oportunidad de acumular consumos y ganarse un platillo de este menú, totalmente gratis, con la promoción ¡el sabor que premia!”, comentó Cosette Figueroa, Gerente Comercial Gala.

Menú Tricolor “MEXICO EN 3 COLORES Y MIL SABORES”

5 opciones de plato fuerte

Cochinita Pibil: Del corazón de Yucatán, nuestra auténtica cochinita pibil, cocida lentamente al estilo tradicional bajo tierra. Servida con arroz jardinera, vegetales salteados al estilo Morelia y tortillas de maíz. Un plato lleno de sabor, historia y tradición.

Enquesadas de Birria: Tortillas de harina envueltas en una costra de queso Chihuahua, rellenas de nuestra famosa birria, decoradas con cebolla y cilantro. Acompañadas de pico de gallo, salsa de aguacate, caldo de birria y limón tatemado. También puedes disfrutar la versión “Tacos Enquesados”, con tres tortillas de maíz cubiertas por una costra de queso chihuahua, ¡para derretirse!

Crema Poblana: Suave crema con el auténtico sabor Poblano, con granitos de elote, pollo desmenuzado, tiras de tortilla frita, pico de gallo y crema. Acompañada de tortillas calientes para disfrutar cada cucharada al estilo mexicano.

Pozole Tricolor: ¡Un clásico mexicano! Maíz pozolero cocido con carne de cerdo, chiles, especias y hierbas. Acompañado de chicharrón, rábano, cebolla picada, lechuga, chile en polvo, orégano, cilantro y nuestros famosos Nachos Los Cebollines.

Lomito Manchamanteles: ¡Una experiencia del meritito sabor mexicano! Medallón de lomito bañado en el auténtico mole Manchamanteles… Preparado con chile ancho, semillas y especias. Acompañado con dobladitas rellenas de frijol con chipotle y decoradas con crema, queso oreado y cilantro, nuestras cremosas rajas y arroz jardinera.

1 opción de postre y el delicioso “café de olla”:

Pastel 4 Leches: ¡De los favoritos! Nuestro esponjoso y húmedo pastel tres leches cubierto por dulce de leche, decorado con caramelo, fresa y un toque de canela.

Café de olla: Café aromatizado con canela y piloncillo (rapadura) y pimienta gorda.

3 bebidas preparadas:

MARGARITA CLÁSICA: El cóctel insignia. Mezcla perfecta de tequila, licor de naranja y jugo de limón con el clásico borde escarchado de sal.

PALOMA: Refrescante auténtico coctel mexicano con tequila, jugo de toronja, limón y un toque de granadina. Escarchado con chamoy y tajín

CANTARITO: Explosión de sabores cítricos en servido en una jarrita de barro. Tequila, soda de toronja, jugo de limón y un toque de sal.

“Esta propuesta complementa nuestro menú tradicional, y brinda una experiencia innovadora a nuestros comensales, con platillos originales de la cocina de Cebollines, preparados con recetas mexicanas que seguramente serán de gran deleite en cada bocado” comenta Erick Cacacho, Gerente de Operaciones de Restaurante Los Cebollines, El Salvador.

EN EL SERVICIO A DOMICILIO, PÁGINA WEB WWW.CEBOLLINES.COM O EN CEBOLLINES APP, DURANTE ESTA TEMPORADA, para consentirlos en casa, pueden solicitar 3 opciones para disfrutar esta deliciosa propuesta:

Menú para servicio a domicilio – 2212-9595:

CREMA POBLANA: Suave crema con el auténtico sabor Poblano, con granitos de elote, pollo desmenuzado y tiras de tortilla frita. Acompañada de tortillas de maíz pico de gallo y crema.

BIRRIA BURGER: Pan brioche con nuestra famosa birria de cerdo, queso Oaxaca gratinado, cebolla caramelizada, pepinillos y nuestro aderezo especial, decorada con chile toreado. Acompañado de: mayo-chipotle, caldo de birria y elección de papas fritas con tajín o papotas mexicanas.

TAQUEADA DE BIRRIA: Nuestra famosa y deliciosa birria, acompañada con tortillas de maíz, salsa de aguacate, cebolla, pico de gallo, salsa verde y picante. Opciones para 2 y 4 personas.

“Estamos convencidos que las nuevas propuestas invitan a los salvadoreños a dejarse conquistar con los sabores de las recetas mexicanas de Restaurante Los Cebollines, y este menú Tricolor será sin duda, la oportunidad para degustar tres colores y mil sabores, con platillos que serán el mejor pretexto para disfrutar en familia o con amigos y celebrar las fiestas patrias” finalizó Cosette Figueroa, Gerente Comercial Gala.