Fede Valverde novedad en el estreno de Xabi Alonso en el Bernabéu

Madrid, 19 ago (EFE).- El regreso del internacional uruguayo Fede Valverde tras una sobrecarga muscular es la única novedad de Xabi Alonso, en su puesta de largo en el estadio Santiago Bernabéu, respecto al amistoso disputado ante el Tirol, en la primera jornada de LaLiga frente a Osasuna, que deja el debut como titulares de Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Álvaro Carreras.

Esperará su momento en el banquillo el argentino Franco Mastantuono, suplente tras realizar apenas cuatro entrenamientos con su nuevo equipo tras cumplir los 18 años. El resto de fichajes del Real Madrid para la temporada 2025/26 son titulares y la presencia de Trent, Huijsen y Carreras, le cambian la cara a la zaga madridista.

Con las bajas de Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy y Endrick, lesionados, más Antonio Rüdiger por sanción, Xabi Alonso repite el mismo equipo que goleó en su único amistoso con la presencia de público, en Austria, con la entrada de Fede Valverde por Dani Ceballos. En el tridente ofensivo se mantiene Brahim Díaz, que deja a Rodrygo Goes en el banquillo.

Por su parte, Osasuna sale de inicio con cinco defensas y con Ante Budimir como principal arma ofensiva en el que es el primer once del técnico Alessio Lisci en partido oficial.

El Real Madrid comienza el partido con: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Fede Valverde, Güler; Brahim, Vinícius y Mbappé.

Osasuna sale de inicio con: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Bretones, Juan Cruz; Moncayola, Torró, Aimar Oroz, Rubén García; y Budimir.

