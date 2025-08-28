Águila y Alianza se despiden de la Copa Centroamericana 

Los equipos de El Salvador ya no participarán para la siguiente fase de la Copa Centroamericana. Los cuadros de Águila y Alianza fueron abatidos en sus últimos partidos, quedando fuera el torneo.

En el caso de los paquidermos, se enfrentaron contra Plaza Amador de Panamá. Los albos buscaban la victoria para seguir vivos, sin embargo, al minuto 39′ Everardo Rose consiguió el primer y único gol del partido a favor de los locales.

Para los emplumados les esperaba Real Estelí de Nicaragua. Con un pie fuera de la competición Águila busco la victoria, pero termino apaleado con un contundente 2-0. Al 25′ Byron Bonilla puso el 1-0 y en el segundo tiempo Widman Talavera al 58′ anotó el segundo tanto para Real Estelí

Con estos resultados, los representantes de los salvadoreños contando a Hércules ya no tendrán participación de la Copa Centroamericana, quedando nada más en Fase de Grupos.