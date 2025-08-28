‘Superman’, uno de los más grandes éxitos en 2025, supera los 600 millones de dólares en taquilla

La película Superman, dirigida por James Gunn y protagonizada por David Corenswet, superó la barrera de los 600 millones de dólares en ingresos globales, consolidándose como un hito para la primera producción estrenada bajo la gestión conjunta de Gunn y Peter Safran al frente de DC Studios de Warner Bros.

De acuerdo con Forbes, el filme, estrenado el pasado 11 de julio, recaudó 125 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos, cifra que le permitió liderar la taquilla local en ese periodo. En su segunda semana, acumuló 58,3 millones, manteniendo el primer lugar en la box office norteamericana.

A partir de la tercera semana, Superman descendió a la segunda posición tras el debut de The Fantastic Four: First Steps, de Disney y Marvel Studios, que alcanzó 117,6 millones de dólares en su estreno. Sin embargo, la producción de DC logró sostener una recaudación constante mientras la competencia directa registraba descensos más marcados.