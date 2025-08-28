Despiden a gerente médico del SEM tras agredir a conductor en un percance vial

El ministro de Salud, Francisco Alabi, anunció la destitución inmediata de la gerente médico del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), luego de que fuera captada en video agrediendo a un hombre que se transportaba en una volqueta tras un percance vial.

“Ante la actitud inapropiada demostrada por la gerente médico del SEM durante un percance vial, hemos procedido a su destitución inmediata. No aceptaremos que quienes están al servicio de la ciudadanía actúen de manera contraria a los principios que nos rigen”, declaró el funcionario en sus redes sociales.

En las imágenes difundidas se observa cómo la mujer, identificada únicamente por la placa de su vehículo particular P704-776, golpea al conductor de la volqueta, lo amenaza con denunciarlo a la policía y trata de arrebatarle el teléfono celular.

De acuerdo con relatos compartidos en redes sociales, el altercado se produjo luego de un choque menor entre ambos vehículos.