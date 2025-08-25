Alcaldía de San Salvador Centro: “Se han retirado más de 2,300 toneladas de basura de quebradas y drenajes” 

La Alcaldía de San Salvador Centro, informó que entre los avances del Plan Invierno 2025 se han retirado más de 2,300 toneladas de quebradas y alcantarillas, instando a la población a no tirar basura en calles, ríos ni alcantarillados.

“El invierno está presente y la prevención es tarea de todos: no tiremos basura en calles, ríos ni alcantarillados. Se han retirado más de 2,300 toneladas de basura de quebradas y drenajes”, dijo la comuna capitalina.

