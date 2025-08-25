Anuncian la creación e implementación para la promoción de la Cortesía Escolar 

La ministra de Educación, Karla Trigueros, anunció un memorándum sobre el Reglamento para la Promoción de la Cortesía Escolar, que entrará en vigor el 1 de septiembre en todos los centros educativos públicos.

“Hoy envié el memorándum sobre el Reglamento para la Promoción de la Cortesía Escolar, que entrará en vigor el 1 de septiembre en todos los centros educativos públicos”, dijo la titular de Educación.

Con este reglamento se busca fomentar valores esenciales como el respeto y la cortesía entre nuestros estudiantes, docentes y personal administrativo.

“Queremos que cada niño y adolescente crezca practicando expresiones tan sencillas pero fundamentales, como: «Buenos días», «Por favor» y «Gracias», fortaleciendo así la cultura ciudadana en nuestras escuelas”, dijo la funcionaria de Educación.